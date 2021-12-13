Израиль и монархии Персидского залива осознали, что нужны друг другу

Премьер Израиля Нафтали Беннет посетил с официальным визитом ОАЭ, где встретился с наследником престола Абу-Даби шейхом Мухаммадом ибн-Заидом аль-Нахайяном. Это первый официальный визит в ОАЭ главы израильского правительства. В интервью эмиратскому новостному агентству WAM Беннет назвал две страны "естественными партнерами", подчеркнув, что "послание, которое я хочу передать лидерам ОАЭ и гражданам Эмиратов, состоит в том, что взаимное партнерство и дружба естественны, мы - соседи и двоюродные братья, мы - внуки пророка Авраама". "Соглашениями Авраама" называют установление дипломатических отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, произошедшее в 2020 году.

Обе стороны провели 13 декабря переговоры и выразили надежду на укрепление стабильности на Ближнем Востоке и на развитие контактов в интересах народов обеих стран. Также стороны договорились активизировать двустороннее сотрудничество, подчеркнув, что важную его часть составят здравоохранение и продовольственная безопасность. Кроме того, предусмотрено сотрудничество в торговле, научной деятельности, кибербезопасности, образовании, авиации и других сферах. При этом в заявлениях сторон не были напрямую упомянуты ни палестинский вопрос - главный камень преткновения в отношениях Израиля с мусульманскими странами, ни ядерная программа Ирана, по поводу которой Израиль постоянно выражает тревогу.

О том, что означает визит Беннета в ОАЭ, "РГ" рассказал арабист, доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко:

"Визит Беннета в ОАЭ - это для Израиля в первую очередь политическое позиционирование, освоение нового регионального политического пространства, расширение связей. Последние годы внутри Израиля укрепляется центристский курс вместо происходившей ранее борьбы левых и правых. Во внешней политике это проявляется в стремлении сгладить острые углы. Например, президент Израиля Ицхак Герцог - сторонник, хотя и умеренный, решения палестинского вопроса с позиции "два государства для двух народов". И вот в этом "окне возможностей" Израиль намерен развивать связи с арабами, пытаясь уйти от противопоставления с враждебным окружением. Надо отметить, что налаживание мирных контактов Израиля с Бахрейном, ОАЭ, Суданом, Марокко не могло произойти без молчаливого согласия Саудовской Аравии. Пусть сам Эр-Рияд не может пока что наладить прямое сотрудничество с Израилем, но он допускает, чтобы это делали соседние страны. Для монархий Персидского залива налаживание отношений с Израилем нужно в первую очередь по политическим соображениям. После "арабской весны" сильно развивается исламизация стран региона. Сначала этот процесс пытались использовать в своих интересах Саудовская Аравия и Катар, а потом происходящее стало выходить из-под контроля, что видно на примере Ирака и Сирии. В этих условиях нужны новые союзники для борьбы с исламизмом, а также для разрешения региональных конфликтов, например в Йемене. Необходима новая конфигурация политических сил в регионе.

Кроме того, очевидно, что Израиль надо признавать. Конечно, можно выстраивать политику на основе "Арабской инициативы" 2002 года и требовать от Израиля отдать территории. Но понятно, что ничего он не отдаст, поэтому омолаживающиеся сейчас политические элиты монархий Персидского залива вынуждены принимать вещи такими, какие они есть, и находить новых партнеров в имеющейся ситуации. Им нужны новые инвестиции, технологии. И здесь происходит слияние интересов двух сторон, поскольку новому руководству Израиля тоже важно показать, что страна меняется. Недаром Беннет в интервью упомянул про внуков Авраама, то есть воззвал к общим корням семитских народов.

Сейчас появились конспирологические версии, что Израиль пытается договориться с монархиями залива о воздушном коридоре для удара по Ирану, но такое предположение выглядит странно. В свое время Израиль разбомбил ядерный реактор в Иране, и отсутствие воздушного коридора ему не помешало. Есть и другие вопросы. Например, почему именно сейчас надо наносить удар по Ирану? Что даст Израилю удар по Ирану, кроме того, что приведет к тяжелой войне? Никто же не поддержит эту инициативу, ни США, ни Евросоюз.

Что касается легализации отношений Израиля с Саудовской Аравией, главной державой Аравийского полуострова, то, вероятно, уже существующие контакты между ними станут расширяться, но в ближайшие годы полноценных дипломатических контактов не будет. Эр-Рияд находится под прессом собственной идеологии и религиозных установок. Саудовская Аравия всегда поддерживала палестинцев, а легитимация саудовского режима лежит во многом в религиозной плоскости как "хранителя двух святынь". Согласно мусульманским установкам евреи, как и христиане, и представители любых других религий, могут жить на палестинской земле только как подчиненные, выплачивающие налог на неверных - "джизью". И вот эти два обстоятельства, идеологическое и религиозное, не дадут Эр-Рияду наладить открытые дипотношения с Израилем, по крайней мере в настоящий момент. Но Саудовская Аравия не будет мешать окружающим государствам развивать отношения.