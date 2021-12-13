К 2030 году профпереподготовка потребуется большей половине работников

В ближайшие десять лет около 70% работающих граждан столкнутся с необходимостью обновления своих знаний, об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, выступая на конференции "Развитие Национальной системы квалификаций: итоги года".

Она уточнила, что на рынке труда в связи с цифровизацией экономики появятся новые профессии, а значит - и новые требования к квалификации работников.

Особенно большой спрос на переподготовку кадров будет в IT отрасли, строительной индустрии, здравоохранении, социальной сфере, образовании, индустрии гостеприимства.

Ранее во ВНИИ Труда обратили внимание, что пандемия ускорила внедрение информационных технологий в рабочие процессы, что в свою очередь повысило запрос на цифровые компетенции. В ближайшие годы будет наблюдаться рост доли населения, обладающего цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики. Ожидается и появление новых сфер деятельности, связанных с искусственным интеллектом, обработкой больших данных, автоматизацией рабочих процессов.