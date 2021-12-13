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13.12.2021 22:00
Рубрика: Власть

Кабинет министров направил допсредства на помощь детям с тяжелыми диагнозами

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8634)
Почти 22 миллиарда рублей кабинет министров выделил на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.
Михаил Мишустин: Правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь. Фото: РИА Новости

"Когда ребенку ставят серьезный диагноз, это настоящее испытание для семьи, в том числе и финансовое, ведь такие болезни требуют особенного лечения. Правительство принимает решения, чтобы дети получали необходимую помощь", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Фото: РИА Новости
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Созданный по инициативе президента фонд "Круг добра" получает средства на приобретение лекарств, медицинских изделий, технических средств реабилитации. При его участии дорогостоящее лечение уже получили более тысячи детей. Средства в федеральный бюджет поступают за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ - 15 процентов для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. В бюджете этого года на помощь детям с тяжелыми заболеваниями было заложено 60 миллиардов рублей. В следующие два года финансирование постепенно увеличится - до 78,6 и 84 миллиардов рублей соответственно.

Основную часть нового транша - более 21,7 миллиарда - получит фонд "Круг добра", а 104 миллиона рублей предусмотрены Федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан при министерстве здравоохранения для приобретения зарегистрированных в стране препаратов.

Более десяти лет назад в России по решению президента был создан Национальный медицинский исследовательский центр имени Дмитрия Рогачева. Это ведущее российское медучреждение, которое занимается вопросами детской гематологии и онкологии. Его специалисты помогают детям со сложными диагнозами со всей страны. Правительство предоставит центру свыше 560 миллионов рублей на расширение и реконструкцию. Средства потребовались из-за уточнения проектной документации и позволят не приостанавливать строительные работы. Реконструкцию планируется завершить в 2023 году.

- Дальнейшее развитие клиники поможет внедрять самые современные и наиболее эффективные методики лечения, позволит спасать еще больше жизней, - сказал Михаил Мишустин.

На совещании затронули вопрос поддержки агропромышленного сектора. Его успехи важны как для обеспечения продовольственной безопасности страны, так и для расширения экспорта российских товаров. Около 10 миллиардов рублей правительство предоставит дополнительно для льготного кредитования аграриев, сообщил премьер-министр. "Средства необходимы переработчикам и производителям сельхозпродукции для закупки нужной техники и оборудования, снижения расходов на перевозку и другие цели", - уточнил он. Ранее на эти цели было предусмотрено 80 миллиардов рублей.

- Рассчитываем, что дополнительная помощь позволит обеспечить субсидирование в общей сложности порядка 30 тысяч льготных кредитов нашим аграриям. У них не должно возникать проблем с финансированием, иначе нарушится производственный цикл, - указал премьер.

По программе, запущенной в 2017 году, аграрии могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5 процентов на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Разницу с рыночной ставкой банкам возмещает государство.

Между тем

Госкорпорации и институты развития ждет квартальный отчет

В правительстве решили повысить контроль за деятельностью госкорпораций и институтов развития. Премьер-министр Михаил Мишустин обязал их с 2022 года отчитываться по ключевым показателям эффективности ежеквартально. До сих пор это делалось раз в год.

Распоряжение также вводит дополнительный функциональный показатель. Он будет устанавливаться индивидуально для каждого топ-менеджера в зависимости от стоящих перед ним задач, включая реализацию отдельных значимых проектов, направленных на достижение национальных целей развития. Состав и значения функциональных показателей определят советы директоров.

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