Кабинет министров направил допсредства на помощь детям с тяжелыми диагнозами

Почти 22 миллиарда рублей кабинет министров выделил на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.

"Когда ребенку ставят серьезный диагноз, это настоящее испытание для семьи, в том числе и финансовое, ведь такие болезни требуют особенного лечения. Правительство принимает решения, чтобы дети получали необходимую помощь", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Созданный по инициативе президента фонд "Круг добра" получает средства на приобретение лекарств, медицинских изделий, технических средств реабилитации. При его участии дорогостоящее лечение уже получили более тысячи детей. Средства в федеральный бюджет поступают за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ - 15 процентов для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. В бюджете этого года на помощь детям с тяжелыми заболеваниями было заложено 60 миллиардов рублей. В следующие два года финансирование постепенно увеличится - до 78,6 и 84 миллиардов рублей соответственно.

Основную часть нового транша - более 21,7 миллиарда - получит фонд "Круг добра", а 104 миллиона рублей предусмотрены Федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан при министерстве здравоохранения для приобретения зарегистрированных в стране препаратов.

Более десяти лет назад в России по решению президента был создан Национальный медицинский исследовательский центр имени Дмитрия Рогачева. Это ведущее российское медучреждение, которое занимается вопросами детской гематологии и онкологии. Его специалисты помогают детям со сложными диагнозами со всей страны. Правительство предоставит центру свыше 560 миллионов рублей на расширение и реконструкцию. Средства потребовались из-за уточнения проектной документации и позволят не приостанавливать строительные работы. Реконструкцию планируется завершить в 2023 году.

- Дальнейшее развитие клиники поможет внедрять самые современные и наиболее эффективные методики лечения, позволит спасать еще больше жизней, - сказал Михаил Мишустин.

На совещании затронули вопрос поддержки агропромышленного сектора. Его успехи важны как для обеспечения продовольственной безопасности страны, так и для расширения экспорта российских товаров. Около 10 миллиардов рублей правительство предоставит дополнительно для льготного кредитования аграриев, сообщил премьер-министр. "Средства необходимы переработчикам и производителям сельхозпродукции для закупки нужной техники и оборудования, снижения расходов на перевозку и другие цели", - уточнил он. Ранее на эти цели было предусмотрено 80 миллиардов рублей.

- Рассчитываем, что дополнительная помощь позволит обеспечить субсидирование в общей сложности порядка 30 тысяч льготных кредитов нашим аграриям. У них не должно возникать проблем с финансированием, иначе нарушится производственный цикл, - указал премьер.

По программе, запущенной в 2017 году, аграрии могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5 процентов на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Разницу с рыночной ставкой банкам возмещает государство.

Между тем

Госкорпорации и институты развития ждет квартальный отчет

В правительстве решили повысить контроль за деятельностью госкорпораций и институтов развития. Премьер-министр Михаил Мишустин обязал их с 2022 года отчитываться по ключевым показателям эффективности ежеквартально. До сих пор это делалось раз в год.

Распоряжение также вводит дополнительный функциональный показатель. Он будет устанавливаться индивидуально для каждого топ-менеджера в зависимости от стоящих перед ним задач, включая реализацию отдельных значимых проектов, направленных на достижение национальных целей развития. Состав и значения функциональных показателей определят советы директоров.