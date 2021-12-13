Кабмин выделит еще десять млрд рублей на льготное кредитование аграриев

Около десяти миллиардов рублей правительство предоставит дополнительно для льготного кредитования аграриев, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Эти средства необходимы переработчикам и производителям сельхозпродукции для закупки нужной техники и оборудования, снижения расходов на перевозку и другие цели", - уточнил он на заседании кабмина. Ранее на эти цели было предусмотрено 80 миллиардов рублей.

"Рассчитываем, что дополнительная помощь позволит обеспечить субсидирование в общей сложности порядка 30 тысяч льготных кредитов нашим аграриям. У них не должно возникать проблем с финансированием, иначе нарушится производственный цикл", - указал премьер.