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13.12.2021 01:14
Рубрика: Экономика

Как малый бизнес выходит на зарубежные рынки

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Столичный выпуск № 282(8633)
Выход российских экспортеров на внешние рынки существенно упрощается при использовании онлайн-платформ, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По словам министра, экспорт при помощи маркетплейсов обеспечивает реализацию двух национальных целей: развитие несырьевого неэнергетического экспорта и развитие малого и среднего предпринимательства (значительная доля поставщиков - это предприятия МСП).

Министр также рассказал о мерах, которые принимаются для поддержки экспортеров. Так, Российский экспортный центр запустил для малого бизнеса новый сервис по подбору оптимальных маркетплейсов. Кроме того, разрабатывается программа оптимизации расходов бизнеса на почтовую отправку за рубеж. "Почте России" будут предоставляться субсидии на возмещение скидок на тарифы почтовой связи.

Фото: РИА Новости
Малый бизнес растет только за счет индивидуальных предпринимателей

По словам главы "Почты России" Максима Акимова, за 2020 год рост экспорта в физическом объеме составил 30%. При этом до 2025 года рост экспорта может быть четырехкратным. "Если брать весь российский экспорт, там наша доля в перевозках где-то около четверти. Но то, что у нас уезжает по онлайн-каналам в дальнее зарубежье, там наша доля более 90%", - заявил Акимов.

Оборот электронной торговли в России составляет 3,5 трлн руб., доля трансграничной торговли - 14%

Глава "Почты России" добавил, что компания сократила сроки доставки с 25 до 16 дней в ключевые страны зарубежья, среди которых США и страны Евросоюза.

По оценкам минэкономразвития, оборот электронной торговли в России составляет 3,5 трлн рублей, при этом 14% составляет доля трансграничной торговли.

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