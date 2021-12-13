Как малый бизнес выходит на зарубежные рынки

Министр также рассказал о мерах, которые принимаются для поддержки экспортеров. Так, Российский экспортный центр запустил для малого бизнеса новый сервис по подбору оптимальных маркетплейсов. Кроме того, разрабатывается программа оптимизации расходов бизнеса на почтовую отправку за рубеж. "Почте России" будут предоставляться субсидии на возмещение скидок на тарифы почтовой связи.
По словам главы "Почты России" Максима Акимова, за 2020 год рост экспорта в физическом объеме составил 30%. При этом до 2025 года рост экспорта может быть четырехкратным. "Если брать весь российский экспорт, там наша доля в перевозках где-то около четверти. Но то, что у нас уезжает по онлайн-каналам в дальнее зарубежье, там наша доля более 90%", - заявил Акимов.
Глава "Почты России" добавил, что компания сократила сроки доставки с 25 до 16 дней в ключевые страны зарубежья, среди которых США и страны Евросоюза.
По оценкам минэкономразвития, оборот электронной торговли в России составляет 3,5 трлн рублей, при этом 14% составляет доля трансграничной торговли.