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13.12.2021 14:30
Рубрика: Общество

Какие вузы получат бессрочную аккредитацию автоматически

Текст: Мария Агранович
Утверждены новые критерии, по которым теперь будут оценивать вузы для выдачи им свидетельства о госаккредитации. А с 1 марта 2022 года госаккредитация становится бессрочной. Кто получит аккредитацию "автоматом" и навсегда?
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

- У вузов с действующей аккредитацией с 1 марта 2022 года она автоматически переходит в разряд бессрочных, - рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. - Кстати, на основании постановления правительства № 440 из-за пандемии вузам продлили действие аккредитации, которая заканчивалась в 2021 году.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Кроме того, по словам Музаева, со дня на день должно выйти еще одно постановление: более 50 вузов, чья аккредитация заканчивается после 1 января 2022 года, получат продление по 1 марта, чтобы потом автоматически войти в ранг бессрочно аккредитованных.

- Но бессрочная аккредитация не означает отсутствие проверок, - подчеркнул Музаев. - Те университеты, у которых аккредитация уже есть, ждет мониторинг - в мае 2023 года.

Полностью интервью читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

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