Китайский мультсериал "Путешествие на Запад" впервые показали в России

Русскоязычная версия мультсериала была запущена Медиакорпорацией Китая и будет доступна зрителям в течение недели на интернет-платформах OTT и IPTV российского телеканала SPB TV и на YouTube-каналах RVISION и China Zone-Русский. Одновременно трансляции пройдут в приложении "Россия-Китай: главное" и на официальном сайте канала CGTN на русском.

Генеральный директор компании SPB TV Кирилл Филиппов отметил, что Китай имеет давнюю историю и глубокое культурное наследие. По сей день китайские классические литературные произведения пользуются популярностью среди читателей по всему миру и имеют широкую аудиторию в России. Запуск и показ мультимедийного продукта "Путешествие на Запад" в нашей стране - это культурный подарок Медиакорпорации Китая российской аудитории.

"Путешествие на Запад" - один из четырех наиболее знаменитых романов китайской традиционной литературы. В нем рассказывается легендарная история о том, как Сунь Укун и два его друга Чжу Бацзе и Ша Сэн, преодолевают множество преград, защищая монаха Сюаньцзана на пути за буддийскими сутрами. На днях учителей и учеников Российского культурного центра в Пекине познакомили с интерактивной мультимедийной книгой "Путешествие на Запад" на китайском и русском языках. Она получила положительные отзывы аудитории.

Фото: Медиакорпорация Китая

В этом году исполняется 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. В совместном заявлении две страны подтвердили, что придают большое значение обменам в гуманитарной области, включая обмен произведениями классической литературы и телепрограммами.