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13.12.2021 23:00
Рубрика: В мире

Куба и ЕЭК подписали План совместных мероприятий на 2021-2025 годы

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев и вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас по итогам переговоров в Гаване поставили подписи под Планом совместных мероприятий на 2021-2025 годы.
Фото: Сергей Новиков/РГ Фото: Сергей Новиков/РГ
Фото: Сергей Новиков/РГ

Документ охватывает 34 направления деятельности в торгово-экономической области, банковско- финансовой сферах, здравоохранении, фармакологической промышленности, биотехнологиях и туризме.

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"Сама жизнь подсказывает, что в ситуации, когда существенно усложнилась международная политико-экономическая обстановка, нам нужно теснее сотрудничать. Сейчас мы сами видим, насколько бывает сложно вести торгово-экономическое сотрудничество в условиях финансовых санкций. С Кубой нас связывает традиционные устойчивые торгово-экономические отношения, которые после распада СССР, конечно, существенно упали, объемы резко сократились. Но сейчас уже на рыночных основах мы видим возможность сочетания конкретных преимуществ в тех конкретных сферах, которые сегодня обсуждались", - отметил Глазьев в комментарии для "РГ" по итогам переговоров. Министр ЕЭК подчеркнул, что к наиболее перспективным направлениям сотрудничества относятся "биотехнологии и фармацевтика, где Куба очень успешно продвигает создававшиеся нами ранее совместные технологии: она лидер здесь на континенте в этой области".

В ходе переговоров, по словам Глазьева, обсуждалось также сотрудничество в сфере туризма и здравоохранения.

"Сочетание этих двух направлений дает удивительный эффект. Куба уже самостоятельно интегрируется в кооперационные связи с крупными предприятиями, которые предлагают своим сотрудникам оздоровительные услуги", - пояснил министр.

"В агропромышленном комплексе Куба взяла курс на обеспечение продовольственной безопасности, что требует инвестиций в создание современных технологий, которыми мы в некоторых отраслях располагаем", - обозначил еще одно направление взаимодействия Глазьев.

"Перспективы, совершенно очевидно, существуют. Они, может быть, не такие гигантские, как были ранее в период СССР, но зато они реальные, эффективные, основанные на сочетании конкурентных преимуществ", - резюмировал министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

Напомним, что ЕЭК является постоянно действующим регулирующим органом Евразийского экономического союза, в котором участие в качестве государства-наблюдателя с 2020 года принимает Куба.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

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