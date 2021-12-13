Новости

В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 17:59
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 17:55
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 17:46
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17:28
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода 17:25
Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8% 17:21
Устроивший стрельбу в курском клубе сдался полиции 17:16
СК РФ: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины 16:50
Поврежденную американскую подлодку заметили в Сан-Диего 16:48
В Симферополе на матче Ночной хоккейной лиги умер нападающий 16:47
Россия расширила ограничения на импорт из Европы из-за птичьего гриппа 16:46
Нурмагомедов серьезно поговорил с братом после инцидента в аэропорту Махачкалы 16:45
Росреестр опроверг сообщения о прекращении своей деятельности 16:31
В Москве в три раза вырос спрос на элитную недвижимость 16:31
Страны ОПЕК в ноябре увеличили добычу нефти меньше запланированного 16:29
Ученые оценили эффект камер на дорогах России 16:28
Индекс МосБиржи упал ниже 3700 пунктов впервые с июля 16:12
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Китае 16:11
Доходы Спецсвязи за 9 месяцев 2021 года выросли на 5,6% 16:03
Названы самые популярные в 2021 году российские фильмы и сериалы 15:55
Минфин: Инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8% 15:47
Путин обсудит с кабмином загрязнение воздуха и "омикрон" 15:41
К 2030 году профпереподготовка потребуется большей половине работников 15:31
Профильный комитет ГД рекомендовал снять с повестки проект о QR-кодах на транспорте 15:29
Москвич лишится квартиры за демонтаж стены 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 17:28
Рубрика: Власть

Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД

Текст: Юрий Когалов

Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону возобновление переговоров по ядерной сделке. Как проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве, разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"Основное внимание было уделено актуальной ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 29 ноября в Вене переговорного процесса", - отметили на Смоленской площади. В МИД РФ обратили внимание, что стороны настроены на восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. "Это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей", - отметили в министерстве единую позицию двух глав МИД.

Израиль готовит военную операцию против Ирана

Ранее о возобновлении заседаний Совместной комиссии в рамках СВПД рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Начался нормальный политический диалог, многосторонняя работа, мы ее будем продолжать", - отметил дипломат. "Ресурс политической воли с нашей стороны значителен. Я уверен, что никто из участников этих переговоров не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился", - подчеркнул замглавы МИД.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ядерная программа Ирана

Главное сегодня

Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8%
Госдума 16 декабря рассмотрит проект о QR-кодах в общественных местах
Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов
Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK
Голикова: Россияне с антителами получат сертификаты переболевших на полгода
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России