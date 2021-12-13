Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД

Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону возобновление переговоров по ядерной сделке. Как проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве, разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"Основное внимание было уделено актуальной ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 29 ноября в Вене переговорного процесса", - отметили на Смоленской площади. В МИД РФ обратили внимание, что стороны настроены на восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. "Это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей", - отметили в министерстве единую позицию двух глав МИД.

Ранее о возобновлении заседаний Совместной комиссии в рамках СВПД рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Начался нормальный политический диалог, многосторонняя работа, мы ее будем продолжать", - отметил дипломат. "Ресурс политической воли с нашей стороны значителен. Я уверен, что никто из участников этих переговоров не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился", - подчеркнул замглавы МИД.