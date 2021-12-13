Лукашенко назвал условия для перекрытия транзита газа в Европу

Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу в ответ на новые санкции, если у Минска не останется другого выхода. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - приводит выдержку из интервью агентство БЕЛТА.

Лукашенко также отметил, что его не волнует, признает Запад его легитимность или нет. "Достаточно того, что меня мой народ, который избрал, считает легитимным", - отметил глава государства. Все остальное - дело вкуса, если Западу нравится такая позиция, пусть они ее и придерживаются, пояснил Лукашенко.

Что касается ситуации с беженцами, из-за которой ЕС грозит Беларуси санкциями, то, как напомнил президент, властям республики удалось убедить несколько тысяч человек вернуться на родину. "Поэтому мы обещанное мною выполняем", - подчеркнул Лукашенко, добавив, что и Европейский союз должен хоть что-то сделать, принять хотя бы 2 тысячи человек, которые находятся в импровизированном лагере.