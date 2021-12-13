Лукашенко: Союз Беларуси и России станет более мощным, чем ЕС

Более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Евросоюз, представляет перспективы Союзного государства Александр Лукашенко. Об этом он заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, информирует БЕЛТА.

Мотивируя свою точку зрения, белорусский руководитель уточнил, что, во-первых, Москвой и Минском будут учтены все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. "А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства - из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз".

Что же касается процесса интеграции двух государств, то, по мнению Лукашенко, он будет поступательным и не привязанным к каким-либо срокам, временным параметрам: "Мы не ставим перед собой никаких сроков - 2025, 2030 или какой-то там год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы". По его словам, на данном этапе в СГ стоит задача реализовать 28 союзных программ. "Думаю, что в ближайшие пять лет мы задачи по этим программам решим", - убежден президент.

После распада Советского Союза, уточнил он, на постсоветском пространстве образовалось три интеграционных объединения. Самое продвинутое, подчеркнул он, - это Союз Беларуси и России. "Второй уровень - это Евразийский экономический союз. И третий уровень - Содружество Независимых Государств", - пояснил президент, добавив при этом, что глубина интеграции на этих трех уровнях - разная.