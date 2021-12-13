Максим Кронгауз рассказал про "пирожки" и "порошки"

Как живет современный фольклор? Есть ли долгожители в молодежном сленге? И что значит невнятное "ну, такоэ"? Об этом "РГ" рассказал известный филолог, профессор ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз.

Максим Анисимович, вы автор Словаря языка интернета. Почему на его просторах такая тяга к упрощению высоких литературных жанров? Демотивируют все, что угодно, начиная от коротких роликов, выложенных знаменитостями и политиками, заканчивая Толстым. Достается даже гениям русской литературы.

Максим Кронгауз: Это закономерность: в Сети элитарная культура постепенно превращается в массовую, потом вовсе уходит. Помните, вначале здесь сидели интеллектуалы, общались на возвышенные темы, играли в разные литературные игры, потом появился "язык падонкоф", яркие мемы, а потом стихия это все смяла, остались лишь картинки и вайны, так как все стремится к простоте. Это тренд, который привел бы нас к полному упадку, если бы все время не появлялось что-то новое и остроумное. Мода на разные "штучки" в Сети связана и со сменяемостью поколений. То есть по языку интернета мы понимаем, к какому поколению кто относится. И часто, чтобы тебя впустили в свою возрастную касту, нужно знать ее язык, ее код.

Да, молодежь порой не принимает в свой круг, если не услышит знаковые для поколения "краш" или "кринжовый". А разве нет слов, которые живут в молодежном сленге всегда?

Максим Кронгауз: Англицизмы всегда присутствовали в языке молодых. Только они были другими. Можно вспомнить жаргон стиляг с "шуза́ми" и "гирла́ми"… Вы удивитесь, но есть одно слово, которое удерживается в сленге уже около века и, возможно, больше. Это "клевый". И что важно - оно незаимствованное.

Как вы думаете, почему сетевые авторы пренебрегают знаками препинания и пишут с "маленькой буквы?"

Максим Кронгауз: Для интернета это очень частая история - отказ от знаков препинания, пренебрежение большими, прописными буквами. Скорее всего, это связано с тем, что происходит попытка имитировать устную речь. Ведь пунктуация необходима для того, чтобы выделить некие смысловые акценты, задать какую-то интонацию. Она организует письменную речь. И, отказываясь от запятых, авторы нарочито имитируют бубнеж. Это похоже на монотонность устной речи в отличие от хорошо организованной письменной, своеобразная манифестация устной речи.

Любимая реплика поколения зумеров: "Ну, такоэ". Как ее интерпретируют лингвисты?

Максим Кронгауз: Когда вас просят оценить что-то и эта оценка не очень положительная, скорее, туманно-отрицательная. Или как вариант: вы затрудняетесь с ответом. Аналог фразы: "Ну, так". Выражение, показывающее, что вы столкнулись с чем-то невразумительным.

Если говорить о сетевом фольклоре, какие жанры вы бы упомянули?

Максим Кронгауз: Например, стишки - "пирожки" и "порошки". Без знаков препинания, без прописных букв. Пик их популярности приходился на 2015 год. Но их авторы до сих пор веселят пользователей в соцсетях. Если быть точным, "пирожки" и "порошки" - это сетевой жанр комической поэзии. С одной стороны, эти стихи пишут авторы, а с другой стороны, это фольклорное творчество. Ведь авторов этих творений никто не знает, так как они не подписываются (только ники в самом конце стишка), включаясь в общую игру.

"Пирожками"-"порошками" поначалу баловались интеллектуалы. Первые - это четверостишия, написанные классическим, онегинским четырехстопным ямбом и не имеющие рифмы. Самые ранние были посвящены еде, отсюда и название. Ироничными стишками на злободневные и острые темы занимались любители японской поэзии хокку, гурманы изысканной поэзии. Стишки бывают философичными, бывают комическими, бывают даже трагическими.

ужели мама ты не видишь

какая в окнах чернота

прошу тебя не надо в садик

сквозь этот космос ледяной

© Ыыыыть

или

добро должно быть с кулаками

и я теперь по кулакам

определяю кто добрее

и жмусь доверчиво к тому

© Arhistratig

Чем стилистически "пирожки" отличаются от "порошков"?

Максим Кронгауз: "Порошок", на мой взгляд, более яркий и четкий жанр интернет-искусства. Он появился уже на основе "пирожков" и отличается от них наличием рифмы: вторая и четветая строчки рифмуются, четвертая укорочена, в ней всего два слога. И, тем самым, четвертая строка становится фокусом стихотворения, формальным и содержательным. "Порошки" похожи на анекдоты, где "соль" сосредоточена в последних словах.

Вот пример:

до дела не доходят руки

и две причины вижу тут

короткие и не оттуда

растут

© мица

или

прекрасен мир чего ты ноешь

живи и жизнь свою смакуй

не ожидая счастье свыше

сам куй

© bu6lik

И еще. В "пирожках" и "порошках" постоянные герои, известные - Гагарин, Ван Гог, или просто собирательные образы - Олег, Ольга, Аркадий, Игорь и др. Про этих персонажей пишут разные авторы, но у них вырабатываются некие единые черты.

когда илье звонит начальник

он сразу трубку не берет

а выжидает полминуты

и в это время он бунтарь

© Zinаid

или

на просьбу игоря остаться

оксана просит уточнить

остаться в девках или в дурах

друзьями или до утра

© Arman Teo

Кто это все сочиняет и какая аудитория у такой поэзии?

Максим Кронгауз: Сначала Живой журнал, а позже социальные сети. На заре жанра - это были своего рода поэтические лаборатории со своей иерархией, потом стишки вышли за пределы узкого круга любителей. Было много публикаций в блогах и на сайтах, в частности, на модном когда-то сайте adme.ru. Появился сайт poetory.ru, самый полный архив стишков, где к пирожкам и порошкам добавлены стишки других менее известных жанров, например, артишоки и две девятки.