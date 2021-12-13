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13.12.2021 04:34
Рубрика: Власть

Маршалам разрешили служить и после 70 лет, только их нет

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8633)
Принят закон, согласно которому маршалы и генералы смогут служить и после 70 лет. Правда, для этого в каждом конкретном случае понадобится отдельное решение Верховного главнокомандующего - президента России. Он же решит, на какой именно срок следует продлить контракт с тем или иным военачальником.

Благодаря этому закону все узнали, что в армии до сих пор существует такое звание, как маршал. Вот только в настоящий момент в войсках, как оказалось, маршалов вовсе нет.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
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Так почему в Российской армии нет маршалов, когда штатное расписание позволяет?

"Российская газета" обратилась с этим вопросом к председателю президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герою России, генерал-майору Сергею Липовому.

"В современной армии действительно сейчас не присваивается звание маршала РФ, хотя в перечне оно и существует. Но, чтобы понять, почему так происходит, надо обратиться к условиям его присвоения. Там сказано коротко и ясно: звание маршала присваивается военнослужащим, которые уже имеют звание генерала армии, за особые заслуги перед Отечеством. Теперь вспомним историю: практически все, кто носил маршальское звание, получили его за удачно проведенные военные операции в гражданской и Великой Отечественной войнах. Например, маршал Жуков получил его после переломившей ход войны Сталинградской битвы. Именно такой масштаб заслуг перед Отечеством соответствует высшему почетному воинскому званию.

Поэтому неудивительно, что сейчас его не присваивают. Мы живем в относительно мирное время, над нами не висит дамокловым мечом угроза истребления. И, как бы то ни было, это хорошо. Но я нисколько не сомневаюсь, что если таковая угроза появится вновь, то в нашей армии найдутся люди, достойные столь высокого звания", - пояснил генерал Липовой.

Напомним, самое высокое имеющееся звание в армии сегодня - это генерал армии. Кроме министра обороны Сергея Шойгу оно присвоено начальнику Генштаба Валерию Герасимову и двум заместителям министра обороны Дмитрию Булгакову и Павлу Попову.

На флоте ему соответствует звание адмирала флота.

Последним маршалом СССР был Дмитрий Язов (умер в 2020 году в возрасте 95 лет). На нем, как считается, "титул" закончился. Первое присвоение высшего воинского звания было в 1935-м году (Ворошилов, Буденный, Тухачевский, Блюхер, Егоров); последнее в 1990-м - Язову.

Власть Безопасность Армия

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