Мезенцев убежден, что политика санкций не принесет пользы европейцам

Резонный совет, основанный на многолетней истории проигранных экономических дуэлей, дал в понедельник Брюсселю государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Касаясь ситуации на белорусско-польской границе, он уточнил, что авторство миграционного кризиса на рубеже соседних стран принадлежит лидерам ЕС.

В интервью ТАСС госсекретарь посоветовал европейским политикам прислушаться к аргументам, звучащим из столиц двух братских государств. Он предложил обратить внимание на тот факт, что санкции, объявленные в отношении России и Беларуси, "определены несправедливой оценкой тех действий, которые Союзное государство предпринимает в защиту своего суверенитета, в защиту права определять свою программу развития в соответствии с мнением белорусского и российского народов".

Лучшим вариантом развития событий, убежден Мезенцев, была бы готовность европейских партнеров к диалогу, к учету интересов Беларуси и той аргументации, которая предлагается европейцам. Ведь в "глобальном плане санкционный режим не несет никаких выгод его инициаторам", - подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, санкционное давление европейцев на Беларусь девальвирует их позицию в отношении общечеловеческих ценностей, формальными защитниками которых они стараются казаться. По словам Мезенцева, санкции Запада нарастают из-за того, что Москва и Минск не отступают от принципов защиты национальных интересов, которые последовательно защищают президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.