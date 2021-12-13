Минобороны увеличит число совместных учений из-за роста угроз в Центральной Азии

Центральный военный округ в следующем году увеличит количество совместных тренировок с нашими соседями из Центральной Азии. Возросшее количество учений связано с нарастанием военных угроз на южных рубежах в регионе.

Как сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин, совместные маневры также направлены на дальнейшее развитие умений и навыков коалиционных и объединенных группировок войск в 2022 году. "Наиболее значимым станет совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", - сказал генерал-полковник.

По словам Лапина, в текущем году округ провел около 50 международных учений. Основными из них стали 11 совместных тренировок, которые прошли на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана с участием подразделений от вооруженных сил десяти союзных государств. Сейчас Центральный военный округ является форпостом России на наших южных рубежах. Округ располагается на территории трех федеральных округов и 29 российских субъектов. В состав округа входит наша 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.

На днях 201-я военная база получила на вооружение новую военную технику. Военные приняли более тридцати модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. В противотанковых подразделениях появились ракетные комплексы "Корнет", зенитные - комплексы "Верба".