Минобороны запатентовало бронированный противогаз

Специалисты 27 научного центра Минобороны РФ получили патент на противогаз-бронешлем - устройство, защищающее носителя как от осколков и ударов, так и от радиационного, химического и бактериологического заражения.

Для защиты органов дыхания применяются съемные фильтры, расположенные симметрично по бокам шлема в районе уха-виска, говорится в опубликованном Роспатентом реферате. Для выпуска выдыхаемого воздуха используется клапан. Шлем снабжен ударопрочным забралом, переговорным устройством и приспособлением для безопасного приема жидкостей.

Разработка предназначена для военнослужащих Сухопутных войск и Росгвардии. Ранее военные ученые изобрели бронированную противогазную маску с дыхательными фильтрами, которая крепится к стандартному армейскому шлему. Но расположение фильтров впереди сделало устройство неудобным, например, при прицеливании.