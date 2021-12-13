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13.12.2021,  
09:12
Текст:  Антон Валагин

Минобороны запатентовало бронированный противогаз

Специалисты 27 научного центра Минобороны РФ получили патент на противогаз-бронешлем - устройство, защищающее носителя как от осколков и ударов, так и от радиационного, химического и бактериологического заражения.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Для защиты органов дыхания применяются съемные фильтры, расположенные симметрично по бокам шлема в районе уха-виска, говорится в опубликованном Роспатентом реферате. Для выпуска выдыхаемого воздуха используется клапан. Шлем снабжен ударопрочным забралом, переговорным устройством и приспособлением для безопасного приема жидкостей.

Разработка предназначена для военнослужащих Сухопутных войск и Росгвардии. Ранее военные ученые изобрели бронированную противогазную маску с дыхательными фильтрами, которая крепится к стандартному армейскому шлему. Но расположение фильтров впереди сделало устройство неудобным, например, при прицеливании.

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