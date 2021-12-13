Минтруд предложил упростить порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

В частности, предлагается исключить требование о предоставлении гражданами документов или их копий, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц.

Также будет упрощена процедура продления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: в частности, уполномоченный орган по истечению 6 месяцев с даты принятия решения о предоставлении субсидии может принять решение о ее продлении на основании сведений, полученных им через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Проектом постановления утверждается примерный перечень доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина при предоставлении субсидии на оплату жилого помещения, соответствующие источники и способы их получения уполномоченными органами.