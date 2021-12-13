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Рубрика: Экономика

Минтруд предложил упростить порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд подготовил проект постановления, упрощающий порядок получения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Соответствующий проект постановления проходит общественное обсуждение.

В частности, предлагается исключить требование о предоставлении гражданами документов или их копий, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Также будет упрощена процедура продления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: в частности, уполномоченный орган по истечению 6 месяцев с даты принятия решения о предоставлении субсидии может принять решение о ее продлении на основании сведений, полученных им через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Проектом постановления утверждается примерный перечень доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина при предоставлении субсидии на оплату жилого помещения, соответствующие источники и способы их получения уполномоченными органами.

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