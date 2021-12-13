Миркин: Лишь четверть семей в России могут легко "свести концы с концами"

Бедные мы или богатые? Или, может быть, просто прибедняемся, существуя в первой стране мире по запасам сырья, по экспорту пшеницы - №1, нефти - №2, природного газа - №1, угля - №2, стали - №1-2, меди - №2, алюминия - №3, древесины - №2, по производству золота - №2, алмазов - №1. Найти ответ нам поможет вездесущий Росстат, каждый год обследуя и спрашивая российские семьи по всей стране: "А как у вас с финансами?". Нет, не сумма доходов выясняется, а самая простая вещь - что может позволить себе семья в самой обыкновенной своей жизни.

Россия более-менее сыта и одета. В этом пункте может возникнуть много горячих дискуссий, но в 2020 году, в разгар пандемии 93% семей объявили, что они могут раз в два дня позволить себе мясо, птицу или рыбу на стол. А что на столе на второй день? Надеемся, что и в этот день что-нибудь существенное. 91% семей сообщили, что всегда могут оплатить лекарства, самые важные, без которых жизнь невозможна. И еще 91% дали понять, что купят без проблем новую одежду любому члену семьи по мере того, как старая износится.

Отлично - мы все не в рубищах, все - более-менее прилично, хотя сразу же хочется спросить: "А как живут 7 - 10% семей, которые не могут себе всего этого позволить?" Кто они и где? Что происходит с ними? В любом случае, хуже всего семьям из одного человека, семьям, состоящим только из пенсионеров или только из инвалидов. Доля тех, кто "не может себе позволить" сразу повышается на 5 - 8 процентных пунктов.

А если чуть детализировать расходы? Скажем, если вам нужно "заменить пришедшую в негодность самую простую мебель"? Только 50% семей могут по своим доходам сделать это. И только 35% семей, состоящих исключительно из пенсионеров, 25% - из инвалидов. Неужели есть трудности в том, чтобы купить новый шкаф или стол? Неужели это так, хотя понятно, что речь идет о "средней температуре" по стране и есть 10 - 15 регионов с уровнем жизни гораздо ниже, чем в среднем по России? По опросу Росстата, у 17% семей нет средств, чтобы "употреблять фрукты в любое время года", в том числе у 25% "пенсионерских" семей и у 29% семей, состоящих только из инвалидов. А если вам нужно купить каждому члену семьи две пары обуви в год, по одной на сезон? Не могут 30% семей, в том числе 40% семей, состоящих из одних пенсионеров, и 47% - из инвалидов.

В этой точке лучше остановиться и перевести дыхание. Что же такое "бедность"? И что - "средний класс"? Не запутались ли мы в наших дорожках, когда через 30 лет после начала рыночных реформ, которые должны были привести самую "ресурсную" в мире страну ко всеобщему благоденствию, мы чуть не плачем? Что не так? Ведь речь не о возврате к директивной экономике, которая сама себя не могла прокормить. Что нужно изменить, чтобы не было никогда этой тихой бедности? Что именно поправить в модели экономики величайшей сырьевой державы мира?

Только 25% семей могут легко "свести концы с концами" при покупке самого необходимого

А опрос всё продолжается. Что случится, если вдруг в семье возникнет ЧП? Только 48% семей в России могут оплатить "срочные медицинские услуги". Больше половины не могут. Так семьи ответили в 2020 году на вопросы государственной статистики. "Не могут" больше 60% "неполных семей", 64% семей, состоящих только из пенсионеров, и 71% семей, в которых каждый имеет статус инвалида. Это значит, что срочная хирургия за деньги, лекарства за десятки и сотни тысяч (все знают, что такие - есть) - всё это недоступно для десятков миллионов семей и только благотворительность или государственные квоты, которые всегда дефицитны, могут спасти жизни. Разве это правильно? И снова вопрос: как уполовинить число семей, которые "не могут заплатить", чтобы спасти своих близких? Как сократить их число?

Кто-то пожмет плечами и скажет: "Нужно больше работать и зарабатывать". Но мы же все понимаем, как много в доходах семей зависит от общего устройства экономической жизни в стране, от того, насколько высоко оценен каждый из нас. Дешевы мы или дороги? Наша жизнь - копейки или золото в буквальном смысле этого слова?

"Можете ли приглашать гостей на семейное торжество (день рождения, Новый год)?" 25% российских семей ответили, что "нет", не имеют средств. А бабушки, радостно встречающие внуков? Для 36% семей, состоящих только из пенсионеров, и 47% семей инвалидов такое "семейное торжество" не по карману. Но хотя бы отдохнуть раз в год одну неделю, не в стенах дома, вы можете? - Нет для этого доходов, не имеем возможности, - так ответили 49% семей. Да ладно! Не может быть! Но вот данные опроса - даже неделю не могут отдохнуть, выехать в отпуск 63% семей, состоящих из одних пенсионеров, и 72% - из инвалидов.

Не может быть счастливой частная жизнь, какой бы успешной она ни была, когда на пороге есть бедность

Нам что, действительно, так трудно? Только 25% семей ответили, что могут легко, без затруднений "свести концы с концами" при покупке самого необходимого. Такой же ответ дали 18% "пенсионерских" семей и 14% семей из одних инвалидов. А остальным что делать? Можно долго искать, где лучше, где хуже, дойти до каждого поселения, но общая картина вызывает горечь. Кажется, что каждый день нам нужно кричать самим себе, что тонны, мегаватты и баррели - не главное, они - только средство для народного потребления. Что спецы, профи, любые чины, кто угодно - для народа, мы подчинены ему. Что мы, даже если обладаем имуществом и деньгами, если пахали со всей ответственностью и рисками всю жизнь - все равно должны измерять то, что сделали или то, что не удалось совершить, тем, как живет народ. Не может быть счастливой частная жизнь, какой бы успешной она ни была, когда на пороге есть бедность. Именно так нам говорят российская история и наша совесть, и они - тысячу раз правы.