Мишустин: Нам нужна единая система поддержки промышленных экспортеров

В уходящем году объем несырьевого неэнергетического экспорта России превысит 180 миллиардов долларов, но это не предел - менее одного процента бизнеса в стране ориентировано на внешние рынки.

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в работе Международного экспортного форума "Сделано в России-2021". Эту площадку он считает местом для поиска практических решений, которые помогут расширить географию поставок отечественных товаров и услуг на международные рынки. Для правительства это важно тем, что президентом поставлена амбициозная задача - к 2030 году обеспечить реальное увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов.

В 2021 году его объем превысит 180 миллиардов долларов. "Это станет самым высоким показателем за последние три года, - заявил Мишустин на пленарной сессии форума. - Важно, что увеличение экспортных поставок превысило темпы мировой торговли".

В России необходимо увеличивать количество компаний, ориентированных на экспорт, считает председатель правительства. Сейчас их менее одного процента. "Этот дисбаланс предстоит преодолеть", - заявил он. "Нам нужна единая система поддержки промышленных экспортеров, которая могла бы подстраиваться под требования покупателей и делать работу на зарубежных направлениях проще и удобнее", - указал Мишустин. Комплекс мер для помощи компаниям должен быть устроен так, чтобы они получали ее на каждом этапе своего развития, в том числе в части снижения административных и организационных барьеров для выхода на внешние рынки. "Необходимо помогать и начинающим экспортерам, ведь зачастую они производят хорошую конкурентоспособную продукцию и стремятся найти иностранных покупателей, но просто не знают, с чего начать", - подчеркнул премьер.

В помощь экспортерам правительством запущена цифровая платформа "Мой экспорт". Государство, по словам Мишустина, вообще старается формировать комфортную для компаний экосреду, которая гармонично встроится в их бизнес-процессы - будет помогать, а не создавать дополнительные трудности, предоставление услуг станет естественным и необременительным.

Последним решением правительство упростило экспортерам процедуру лицензирования продукции двойного назначения, в отношении которой установлен экспортный контроль. "Процедура полностью оцифрована. С сегодняшнего дня подавать документы, а затем получать лицензию можно будет в электронном виде", - заявил глава кабмина.

К 2030 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров должен вырасти не менее чем на70 процентов

Оценивая ситуацию на мировых рынках, Михаил Мишустин заявил, что они в целом оправились от шока, вызванного пандемией коронавируса. В то же время по-прежнему остаются реальными риски усиления протекционизма, наблюдаются резкие колебания ценовой конъюнктуры, из-за введенных ограничений и закрытых границ нарушены логистические цепочки, сохраняются турбулентность в торговой политике и локальные дефициты товаров.

В этом году страной-партнером форума стала Сербия. Балканское государство в Москве представляла премьер-министр Ана Брнабич. Главы правительств вместе осмотрели выставку форума, где компании представили свои перспективные разработки.

Мишустин и Брнабич провели переговоры, обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества России и Сербии. "Отношения между нашими странами по-настоящему особые, основанные на исторической дружбе, духовной близости и, я бы сказал, братстве российского и сербского народов. Они проверены временем, военными испытаниями и не зависят от политической конъюнктуры", - заметил глава российского правительства. По его словам, в Москве высоко оценивают принципиальную линию сербского руководства на наращивание взаимовыгодного сотрудничества с Россией, несмотря на внешнее давление и незаконные односторонние санкции, действующие в отношении нашей страны.

Россия и Сербия смогли преодолеть негативные последствия коронавирусной инфекции, которые отразились на двусторонней торговле, констатировал Михаил Мишустин. В январе-октябре ее объем вырос почти на 20 процентов по сравнению с 2020 годом и составляет сейчас 1,9 миллиарда долларов.

Совместными усилиями страны ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Россия поставила в Сербию почти два миллиона доз вакцины "Спутник V", на базе белградского института "Торлак" запущено ее промышленное производство. "Уже выпущено более 1,5 миллиона доз, которые используются для массовой иммунизации населения, в том числе в соседних с Сербией странах", - сказал Мишустин.