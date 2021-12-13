Мишустин назвал смерть Соловьева невосполнимой утратой для кинематографа

Уход из жизни Сергея Соловьева - это большая потеря не только для родных и близких знаменитого режиссера, но и невосполнимая утрата для всего отечественного кинематографа и для миллионов зрителей, которые любили его творчество. Об этом говорится в телеграмме за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Он назвал Соловьева "особенным режиссером и сценаристом, таланту которого подвластны самые разные жанры", а его главные работы - глубокими, пронзительными, ироничными "фильмами о времени и о себе".

"Сергея Александровича Соловьева больше нет с нами. Но остались его замечательные фильмы, которые еще очень долго будут смотреть и пересматривать. Остались его ученики и добрая память об этом неординарном человеке", - добавил Мишустин.

Соловьев скончался в понедельник, 13 декабря, на 77-м году жизни.