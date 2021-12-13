Мощные торнадо убили более 80 человек в центральных штатах США

Удар нескольких мощнейших торнадо по штатам в центре США по последствиям сравним разве что с длительной и массированной бомбардировкой. В темноте ночи с пятницы на субботу вихри страшной силы перемололи все здания на своем пути в бесконечные завалы строительного мусора, разметали автомобили, переломали деревья, уничтожили линии энергоснабжения и прочую инфраструктуру. Власти штата Кентукки сообщили о примерно 70 погибших, еще более десяти человек стали жертвами стихии в соседних штатах.

Торнадо - хорошо знакомый гость в центральных равнинных регионах Америки. Но даже привычных к такой стихии местных жителей застали врасплох масштаб и сила огромной бури, которая в пятницу вечером разрушительным молохом прошлась по территориям сразу шести штатов - Арканзаса, Иллинойса, Кентукки, Миссури, Миссисипи и Теннесси. Власти уже называют эту серию торнадо мощнейшей в истории. В общей сложности за ночь зафиксировали свыше двух десятков вихрей. Дополнительно осложняло ситуацию то, что ветер налетел уже затемно, когда сложнее увидеть надвигающийся торнадо и заранее укрыться в убежище.

Когда в субботу утром рассвело, стало ясно, что разрушения катастрофические. Самый мощный удар приняли на себя городки на юго-западе Кентукки, где живут около 10 тысяч человек. Эпицентром трагедии стала фабрика по производству свечей в Мэйфилде. Когда здание оказалось на пути торнадо, в нем находились 110 сотрудников. За считаные минуты вихрь превратил фабрику в груду обломков.

"Это тяжелое оборудование, огромные канистры с химикатами, разрушенное здание, сверху на нем машины с соседней парковки, - не сдерживал слез побывавший на месте губернатор штата Энди Бешир. - Это худший, самый разрушительный и самый смертоносный торнадо в нашей истории". Полностью разрушена местная пожарная станция, уничтожены полицейский участок и все патрульные машины. Некоторые жилые районы торнадо смел целиком, в них не осталось ни одного уцелевшего дома. Глава штата предупредил, что число жертв пока предварительное, поскольку разборы завалов пока продолжаются. По его оценке, счет погибшим в Кентукки уйдет за сотню.

Приборы метеорологов зафиксировали перед торнадо порывы ветра со скоростью до 170 километров в час. Свирепый вихрь поднимал обломки разрушенных им зданий на высоту свыше 9 километров, а протяженность его пути по поверхности земли по первым оценкам составляет почти 400 километров - это рекорд за всю историю наблюдений в США. Этот торнадо, вероятно, станет самым смертоносным за последнее десятилетие - в 2011 году в Миссури жертвами гигантского вихря стали около 160 человек.

Ветер страшной силы в Кентукки уничтожал здания, машины, линии электропередач и деревья, поднимая их обломки на высоту до 9 километров

В соседнем Арканзасе на пути торнадо оказался дом престарелых, где двое человек погибли и пятеро получили травмы. В Иллинойсе мощнейший вихрь обрушил крышу на местном сортировочном пункте компании Amazon, где погибли шесть сотрудников. Торнадо в штате Миссури унес жизни двух человек, в Теннесси - еще четырех.

Согласно объяснениям метеорологов, мощная буря стала результатом столкновения теплых и влажных воздушных масс, двигавшихся от Мексиканского залива, с более холодным и сухим потоком с севера. Часть СМИ рассматривают катастрофу в контексте изменений климата, считая, что торнадо будут все мощнее и чаще. Но, как отмечает axios.com, среди ученых "пока нет четкого консенсуса насчет того, будет ли это происходить по мере глобального потепления". "Есть исследования, согласно которым торнадо могут стать даже более редким явлением, - отмечает портал. - Но при этом их мощность может вырасти".

Федеральные власти ввели режим ЧП в Кентукки для выделения дополнительных средств на спасательные и восстановительные работы, а также заявили готовность помочь и остальным пострадавшим штатам. Президент США Джозеф Байден предложил губернаторам звонить ему напрямую, если будет нужна помощь федерального центра, а также пообещал приехать в пострадавшие районы.