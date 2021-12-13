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13.12.2021 21:04
Рубрика: Общество

Мурашко рассказал о симптомах у зараженных омикроном россиян

Текст: Анастасия Селиванова
У россиян, зараженных штаммом коронавируса омикрон, болезнь протекает с незначительными симптомами или вовсе без них. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире "России 1".
Студенты помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, ухаживают за тяжелыми больными. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Студенты помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, ухаживают за тяжелыми больными. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Студенты помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, ухаживают за тяжелыми больными. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Хочу сказать, что среди заболевших - люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих, - подчеркнул министр. - И течение на этом фоне идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим. Ситуация стабильная, ровная, люди на сегодняшний день получают минимальную терапию".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что омикрон был подтвержден у 16 россиян, которые вернулись на родину из-за границы.

В связи с высокой вероятностью быстрого распространения инфекции, вызванной новым штаммом, Россия еще 28 ноября приостановила авиасообщение с югом Африки, который стал эпицентром распространения омикрона.

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