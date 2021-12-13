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13.12.2021 16:22
Рубрика: Культура

На канале "Россия 1" прошла премьера фильма "Россия. Новейшая история"

Текст: Сусанна Альперина
Канал "Россия 1" в последнее время значительно усилил линейку документального кино. Речь о новых крупных, масштабных фильмах, в которых ведется разговор об истории нашей страны. Привлекли внимание такие ленты, как "Россия. Нам 30 лет", "Опасный вирус", "30 лет без Союза". А вчера вечером в эфир вышел фильм "Россия. Новейшая история". Начали показывать его поздно - в 22:40. Хронометраж картины 2 часа 20 минут, но те, кто начал смотреть картину не спали до двух часов ночи, несмотря на то, что по нашим временам можно досмотреть большинство телевизионных проектов утром в интернете. В данном случае то, что показано на "России 1" - на официальной платформе ВГТРК "Смотрим".

Почему фильм приковывает к себе внимание зрителя. Прежде всего - тема. Речь о 90-х годах прошлого века. С одной стороны, это время сейчас вспоминают часто в фильмах и сериалах, но, видимо, нужен и другой, "документальный" разговор - показать как смотрятся 90-е из нашего времени, ведь прошло уже около 30 лет.

Обозреватель "РГ" поговорила о картине с ее соавтором, первым заместителем генерального директора ВГТРК Андреем Кондрашовым.

В последнее время отношение к 90-м годам прошлого века разное. Одни их романтизируют, другие говорят о том, что это было время анархии, которое никакому государству не пожелаешь. Что бы вы сказали и тем, и другим?

Андрей Кондрашов: И те, и другие правы. В 90-х была и своя романтика, связанная с новизной и надеждой на лучшую жизнь, и колоссальная трагедия, которая, как говорилась в фильме, не выпала на долю ни одного государства на планете. Мы, по меткому выражению одного из соавторов фильма Дмитрия Киселева, просто пролетели над бездной. Лично по мне, в 90-х было гораздо больше горя и зла, чем счастья, но польза той эпохи для всех нас - это инъекция: мы получили защиту от политических и экономических соблазнов. Мы теперь знаем, что в те годы исчерпали свой исторический лимит на эксперименты с экономикой, на опыты с суверенитетами субъектов Федерации, на гражданские войны, на сдачу своих национальных интересов наконец... Если бы мы не прошли через 90-е, мы бы не были сегодняшней Россией.

Большая команда работала над фильмом? Чья идея снять такую ленту?

Андрей Кондрашов: Идея принадлежит ВГТРК, в ее разработке принимали участие Петр Федоров, Александр Нечаев, Дмитрий Киселев, мой друг Андрей Медведев, в воплощении - продюсер Александр Эмир-Шах, сценарист Марина Романова, наш военкор Антон Степаненко, а окончательной эфирной версией мы обязаны команде Саиды Медведевой с ее студией "Мастерская".

Откуда вы брали хронику? Уникальные документы, свидетельства, факты. В какие архивы были допущены?

Фото: Константин Завражин/РГ
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Андрей Кондрашов: Открою вам нашу общецеховую тайну. Сегодня на всем отечественном ТВ, к нашему общему великому сожалению и стыду, в архивах почти не найти хороших кадров 90-х годов. В то время их почти не хранили. И потому что не видели ценности, и потому что из-за смены телевизионных форматов были в огромном дефиците видеокассеты (на них снимали сегодняшнее событие, а завтра затирали, снимая завтрашнее). В итоге за видеоархивом нашей новейшей истории мы обратились к зарубежным коллегам. Наотрез отказали американцы и британцы. А помогли японцы и особенно немцы: огромная часть хроники для фильма была предоставлена телекомпаниями ZDF и ARD. А материалы и факты для фильма собирали везде: в Росархиве, в библиотеке им Ельцина, в архиве Минобороны, в канцеляриях Сербии, Германии, Австрии, в личных архивах наших отставных генералов и зарубежных чиновников, которые чувствуют себя друзьями России, таких как Мишель Камдессю.

Когда и как брали интервью у президента? В фильме ведь оно впервые показано?

Андрей Кондрашов: Мы записывали интервью с президентом в Петербурге, в Константиновском дворце в самом начале пандемии. В этом интервью прозвучали такие факты из 90-х, о которых никто не знал и не слышал ранее. Среди них - политическая сенсация, история с броском на Приштину, ответственность за которую при президенте Ельцине уже тогда, как выяснилось, взял на себя глава Совбеза Путин. И это единственный фрагмент интервью, который мы не смогли удержать в тайне, пока готовился фильм, и показали его в программе "Вести недели" с Дмитрием Киселевым, летом 2020 года на годовщину Косовской операции. Все остальное из большого интервью президента впервые вышло в эфир уже в рамках самого фильма "Россия. Новейшая история".

Культура Кино и ТВ Документальное кино 30 лет без СССР РГ-Видео Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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