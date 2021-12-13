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13.12.2021 15:19
Рубрика: Культура

На Новый год на НТВ выйдет спецвыпуск "Квартирника у Маргулиса"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: НТВ Фото: НТВ
Фото: НТВ

Популярная программа "Квартирник НТВ у Маргулиса" уже не первый год украшает нашу телевизионную сетку. Ее специальный выпуск "Новогодний андеграунд" приготовлен в этом году.

Фото: VALERIE MACON / AFP
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Среди гостей Евгения Маргулиса: группы "ДДТ", "Би-2", The Hatters, Anacondaz, "Чиж и Ко" и Uma2Rman, певец, поэт, композитор и народный артист России Александр Розенбаум, заслуженные артисты России Ольга Кормухина и Вячеслав Бутусов, популярные эстрадные певицы Ёлка, Юля Паршута и многие другие.

Обстановка в программе также будет в стиле настоящего праздничного андеграунда: к примеру, новогоднюю елку перевернут вверх ногами, а зрители в мишуре и мерцающих гирляндах будут сидеть прямо на полу перед сценой. Соведущая Маргулиса - актриса, телеведущая и певица Екатерина Шпица - примерит на себе роль бармена.

А вот анонс только лишь одного из номеров. Популярная эстрадная певица, участница второго сезона шоу "Маска" и проекта "Шоумаскгоон" Юля Паршута исполнит вместе с певцом и композитором Петром Наличем знаменитую песню Guitar, которая когда-то, снятая на мобильный телефон и скинутая в интернет, стала его визитной карточкой.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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