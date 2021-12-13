На реконструкцию центра имени Дмитрия Рогачева направят свыше 560 млн рублей

На расширение и реконструкцию национального медицинского исследовательского центра имени Дмитрия Рогачева правительством будет направлено свыше 560 миллионов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Дальнейшее развитие клиники поможет внедрять самые современные и наиболее эффективные методики лечения, позволит спасать еще больше жизней", - уверен он.

Центр был создан более десяти лет назад. По словам Мишустина, сегодня это ведущее российское учреждение, которое занимается вопросами детской гематологии и онкологии. Его специалисты помогают детям со сложными диагнозами со всей страны.