Новости

Лукашенко: Евросоюз не желает вести переговоры по миграционному кризису 13:40
Регионы в целом поддерживают проект о введении QR-кодов в общественных местах 13:27
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном" 13:26
ГИБДД Москвы предупредила водителей об опасном тумане 12:53
Вышел трейлер фильма "Орел и решка" 12:48
Законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться 12:36
В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве со страховыми выплатами 12:36
Кабмин выделит еще десять млрд рублей на льготное кредитование аграриев 12:30
Когда покупать новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась 12:24
На реконструкцию центра имени Дмитрия Рогачева направят свыше 560 млн рублей 12:23
Правительство дополнительно выделит почти 22 млрд рублей фонду "Круг добра" 12:20
Лидеры России и Китая проведут видеовстречу 15 декабря 12:19
Россияне назвали любимые новогодние фильмы 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 2894 новых случая COVID-19 11:48
Еще пять выделенных полос начали работать в Москве 11:45
Цена на газ в Европе впервые за два месяца превысила 1350 долларов 11:26
В Латвии зафиксирована неконтролируемая мутация COVID-19 11:16
СМИ: Руй Витория может сохранить пост главного тренера "Спартака" 11:12
Летные испытания Ка-226Т с российскими двигателями начнутся в 2023 году 11:12
Израиль готовит военную операцию против Ирана 11:09
Воробьев: Жизни пострадавших при взрыве в Серпухове вне опасности 10:49
В ФТС заявили о расширении "зеленого сектора" экспортеров и импортеров 10:40
Голикова: Штамм "омикрон" обнаружен у 16 вернувшихся россиян 10:38
В Иванове умерла заслуженная артистка РФ Ольга Раскатова 10:34
В Курске произошла стрельба в ночном клубе, ранены пятеро 10:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 12:23
Рубрика: Власть

На реконструкцию центра имени Дмитрия Рогачева направят свыше 560 млн рублей

Текст: Владимир Кузьмин

На расширение и реконструкцию национального медицинского исследовательского центра имени Дмитрия Рогачева правительством будет направлено свыше 560 миллионов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Дальнейшее развитие клиники поможет внедрять самые современные и наиболее эффективные методики лечения, позволит спасать еще больше жизней", - уверен он.

Правительство дополнительно выделит почти 22 млрд рублей фонду "Круг добра"

Центр был создан более десяти лет назад. По словам Мишустина, сегодня это ведущее российское учреждение, которое занимается вопросами детской гематологии и онкологии. Его специалисты помогают детям со сложными диагнозами со всей страны.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Лидеры России и Китая проведут видеовстречу 15 декабря
Голикова о QR-кодах: Об ограничении прав граждан речи не идет
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном"
В МИД назвали ситуацию с российской дипсобственностью в США вопиющей
Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России