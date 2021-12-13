Наиболее популярные фильмы в 2021 году по версии Кино-Театр.Ру

Фото: кадр из сериала "Бывшие-3"/kino-teatr.ru

Самым востребованным сериалом стал третий сезон проекта видеосервиса Start "Бывшие", премьера которого состоялась в январе 2021 года, а самым популярным фильмом - проект студии СТВ "Конек-Горбунок" - в прокат вышел 18 февраля 2021 года.

В рейтинге сериалов учитывались проекты телеканалов и платформ (как новые сезоны, так и оригинальные форматы), премьера которых состоялась с 1 января по 1 декабря нынешнего года. Десятка самых популярных сериалов по итогам выглядит следующим образом:

1. "Бывшие-3" (Start - 21 января);

2. "Чикатило" (Okko - 18 марта);

3. "Хрустальный" (Kion - 19 апреля);

4. "За час до рассвета" (КинопоискHD/tv - 16 февраля, НТВ - 11 мая);

5. "Угрюм-река" (Первый канал - 9 марта);

6. "Содержанки-3" (Start - 10 июня);

7. "Медиатор" (Start- 16 апреля);

8. "Вампиры средней полосы" (Start - 18 марта, ТНТ - 9 августа);

9. "Клиника счастья" (Kion - 19 мая);

10. "Склифосовский (8 сезон)" (Россия-1 - 1 февраля).

"В этом году мы с большим удовольствием и немалым удивлением констатируем победу онлайн-платформ над телеканалами. Если еще по итогам 2020-го в нашей итоговой десятке большинство мест принадлежало телесериалам, то на этот раз мы видим, что все отечественные платформы работают не зря, и их оригинальный контент пользуется большим спросом у нашей аудитории. В итоговой десятке только у двух сериалов были исключительно телепремьеры, хотя и Первый канал, и "Россия-1", как известно, имеют собственные цифровые платформы. И только два проекта выпускались онлайн, а уже через несколько месяцев выходили на телевидении. Остальные же стали результатом огромной работы, проделанной российскими продюсерами и менеджерами видеосервисов. И с таким потрясающим, на наш взгляд, результатом мы их и поздравляем!" - отметил главный редактор Кино-Театра.Ру Жан Просянов.

Более того, и в топ зрительских запросов по российским фильмам попал проект продюсерской компании "Среда" и онлайн-кинотеатра КинопоискHD "Мажор. Фильм", выходивший исключительно в онлайн-прокат. Самая популярная десятка фильмов по итогам 2021 года выглядит следующим образом:

1. "Конек-Горбунок";

2. "Последний богатырь: Корень зла";

3. "Батя";

4. "Девятаев";

5. "Родные";

6. "Прабабушка легкого поведения. Начало";

7. "Мажор. Фильм";

8. "Пара из будущего";

9. "Чернобыль";

10. "Майор Гром: Чумной доктор".