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Настоящий монстр. Стало известно, каким будет новый смартфон Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
13.12.2021,  
17:30
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Смартфон Samsung Galaxy S21 FE получит Android 12 из коробки и будет работать на чипе Snapdragon 888. Его анонс может состояться в начале 2022 года.

Как пишет Sammobile, аппарат станет исключением среди других устройств линейки S21, поскольку он сможет обновиться аж до Android 15, в то время как существующие "двадцать первые" получат максимум Android 14. Напомним, что Samsung обеспечивает своим смартфонам три года обновлений.

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Согласно имеющимся данным, в Европе стоимость Samsung Galaxy S21 FE составит 650 евро, или около 54 тысяч рублей. Он получит 6,4-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, батарею на 4370 мАч с быстрой зарядкой, 12 Мп основную камеру и от 6 Гб оперативной памяти.

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