Названы три привычки, разрушающие организм здоровой женщины

Некоторые, казалось бы, безобидные и даже полезные привычки могут довести до серьезных гинекологических заболеваний даже тех женщин, которые правильно питаются, не имеют вредных привычек и не жалуются на здоровье. Как объяснила акушер-гинеколог Наталья Дериколенко, переизбыток гигиены, когда чуть ли не ежедневно практикуются очищающие процедуры с использованием слишком агрессивных средств, в том числе антибактериальных, грозит, например, кандидозом.

Из-за "стремления к идеальной стерильности" образуется "прекрасная среда развития дрожжеподобных грибов из рода Candida", предупредила гинеколог. А грибы, в свою очередь, способствуют развитию вагинального кандидоза (молочницы).

Второй момент - использование для интимной гигиены обычного мыла или всевозможных гелей для душа. Такие средства подкупают приятными ароматами, разнообразием, однако они ощелачивают и повышают значение pH в интимной зоне. В специальном геле для интимной гигиене не должно быть щелочного мыла, уточнила врач в беседе с "Доктором Питером".

Третья причина появления проблем в организме женщины - использование туалетной бумаги без всяких альтернатив. Между тем, привычная бумага не очищает интимные зоны так, как нужно.

Отмечается, что из-за особенностей женской анатомии недостаток очищения грозит серьезными проблемами со здоровьем, например, появлением инфекций. Медики рекомендуют держать в уборной бутылку с чистой водой и использовать ее после каждого похода в туалет.

При появлении серьезных проблем со здоровьем - обратитесь к врачу.