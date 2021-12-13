Не менее 14 полицейских были ранены во время протестов в Германии

По меньшей мере 14 полицейских были ранены во время протестов против ограничений по борьбе с коронавирусной инфекцией в Грайце в федеральной земле Тюрингия.

В субботу после призыва в социальных сетях около тысячи человек собрались и прошли маршем по мосту в городе, пока акция протеста не была остановлена ​​сотрудниками полиции. Как сообщает агентство DPA, протестующие пытались прорвать полицейский кордон, и в ходе столкновений сотрудники правоохранительных органов применили перцовые баллончики. В ответ в полицейских полетели камни и бутылки.

Согласно источникам в полиции, двое из раненых стражей порядка получили уведомления о временной нетрудоспособности, а один из них был доставлен в больницу. Полицейские задержали 207 протестующих, возбудили 44 уголовных дела и 47 дел об административных правонарушениях.

В минувшие выходные в ряде стран Европы и в Австралии прошли акции против правительственных ограничений по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Барселоне на митинг вышли около трех тысяч человек с плакатами "Мое тело - мой выбор". Самая массовая акция с участием около 55 тысяч человек прошла в Вене. Здесь обошлось без столкновений протестующих и полицейских.