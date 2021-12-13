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13.12.2021 19:14
Рубрика: Власть

Небензя назвал неприемлемым для РФ проект резолюции СБ ООН по климату

Текст: Юрий Когалов
Россия выступает против принятия Советом Безопасности ООН резолюции, связывающей вопросы климата и безопасности. Об этом, как передают ТАСС и РИА Новости, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Фото: Александр Щербак/ РИА Новости Фото: Александр Щербак/ РИА Новости
Фото: Александр Щербак/ РИА Новости

"Мы возражаем против создания нового направления работы Совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью", - заявил Небензя. Как подчеркнул дипломат, "такой подход неприемлем".

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По мнению постпреда, такая резолюция превратилась бы в мину замедленного действия, в повестку дня СБ ООН можно было бы включить любую страну, поскольку везде есть проблемы с климатом. В связи с этим Россия и Индия наложили вето на данный проект (Китай воздержался).

"Поручать политическим сотрудникам наспех делать некие выводы, которые приведут к вмешательству во внутренние дела, проще, чем укреплять систему мониторинга и раннего реагирования на стихийные бедствия в развивающихся странах без политической подоплеки", - добавил Небензя.

Авторы проекта резолюции предлагали, чтобы сама ООН, страны и различные организации учитывали воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии урегулирования конфликтов. Особое внимание в этом плане уделено странам Африки.

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