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13.12.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Неожиданный тренд: вырос спрос на мебель по 100-500 тысяч

Текст: Татьяна Ткачёва
Затраты россиян на мебель и товары для дома увеличились и в обычной рознице, и в онлайн. В среднем на одну покупку жители страны тратят 7,5 тысячи рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2019 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Продажи мебели и сопутствующих товаров в России изучили платежный провайдер Юkassa (входит в экосистему Сбера) и маркетплейс Hoff.

Россияне стали чаще покупать онлайн предметы роскоши

По данным исследования, в 2021 году оборот онлайн-платежей в мебельном сегменте вырос на 18 процентов к уровню 2020-го и в 2,1 раза превысил допандемийные показатели. Количество покупок по сравнению с 2019-м увеличилось почти на 40 процентов, подсчитали в ЮKassa.

Число пользователей, которые приобретают мебель и товары для дома через интернет, выросло на треть. Правда, это в основном завоевание прошлого года. За последние 11 месяцев количество онлайн-покупателей стало на три процента меньше.

Средний чек на мебель и товары для дома, по итогам неполного года, составляет 7469 рублей. Прирост к уровню 2020-го - 14 процентов, 2019-го - 53 процента. Во всех случаях сравнивались показатели за 11 месяцев.

Почему россияне стали чаще покупать товары через интернет

По данным Hoff, который имеет как традиционные розничные магазины, так и маркетплейс, общие продажи мебели за январь-ноябрь выросли более чем на четверть относительно 2020-го. А по сравнению с допандемийным годом прибавка достигла 35 процентов.

Две трети всех продаж здесь приходится на офлайн, однако доля онлайн неуклонно растет. В 2019 году на интернет-покупки приходилось только 20 процентов оборота Hoff. Продажи мебели в розничных магазинах этого бренда за последние 11 месяцев выросли почти на треть, на онлайн-площадке - на 10 процентов.

В 2021-м, по статистике ЮKassa, россияне чаще всего покупали мебель и товары для дома стоимостью от трех до восьми тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом заметно, более чем на 30 процентов, выросли продажи продукции в ценовых категориях 50-80 и 80-100 тысяч рублей. Мебель стоимостью от 100 до 500 тысяч приобретали на 46 процентов чаще, чем в 2020 году.

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