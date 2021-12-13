Netflix запустил сайт Tudum, позволяющий выйти за пределы фильмов

В начале осени стриминговый гигант Netflix впервые, к радости фанатов, провел для них в Сети большое мероприятие Tudum. На нем звезды анонсировали новинки сезона, топ-менеджеры раскрывали планы... В целом, было очень весело. И, разумеется, такое мероприятие было необходимым - на видеосервисе появляется столько разных фильмов и сериалов, что ключевые из них нуждаются в особенном представлении. А сегодня стало известно, что начал работу официальный сайт-дополнение Netflix, который также называется Tudum. Он представляет собой некое специальное место для поклонников, наполнение которого включает тематические статьи о проектах Netflix, интервью, видео и многое другое. Пользователь, зайдя на сайт, сразу же видит календарь премьер месяца и понимает, что ему тут будет удобно.

Пока что Tudum запущен только на английском языке, но он доступен, как для абонентов Netflix, так и для всех желающих по всему миру, через их мобильные или настольные веб-браузеры.

Netflix говорит о том, что сегодняшний запуск - это только начало. "По мере того, как мы будем строить Tudum, вас ожидает много интересного", - обещают в онлайн-кинотеатре. И приводят три направления развития, подкрепляя их примерами:

1. Узнавайте то, о чем не знают другие. Продлят ли сериал "Ты" на следующий сезон? Когда выйдет четвертый сезон "Кобры Кай"? Оставайтесь в курсе событий.

2. Копайте глубже. Сериал "Уборщица". История матери-одиночки действительно основан на реальных событиях? Что такое "кафтан" в сериале "Тень и кость"? Где еще играли актеры "Ведьмака"? Истории не заканчиваются после финальных титров.

3. Воплощайте истории в жизнь. Где найти спортивный костюм из "Игры в кальмара"? Какая музыка звучит в фильме "Тем больнее падать"? Как сделать ожерелье из сериала "Внешние отмели"? Благодаря этим полезным советам и спискам, истории станут частью вашей жизни".

Директор сервиса по маркетингу Bozoma Saint John сравнивает в своей статье о сайте Tudum культуру разных эпох: "Когда мне было 12 лет и моя семья переехала из Ганы в Колорадо-Спрингс, я стала одержима поп-культурой. Я не думала, что отличаюсь от других детей, но они так думали. И поп-культура помогла мне сблизиться с ними. В 90-е годы частью поп-культуры были Джон Элвей, "Денвер Бронкос", осветленные джинсы, а также музыканты Пола Абдул и Тупак. Теперь Netflix - это часть культурного духа времени, и я рада, что в своей работе могу поддерживать отношения с фанатами по всему миру через их любимые фильмы и сериалы. Поэтому я очень рада представить фанатам Tudum, где они смогут лучше узнавать полюбившиеся истории, еще больше увлекаться ими и начинать новые разговоры".

Чтобы увидеть специальные подборки, нужно зайти на сайте Tudum в свой профиль Netflix.