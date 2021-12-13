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13.12.2021 20:02
Рубрика: Власть

Нотариусам предложили разрешить исправлять имена в документах граждан

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8634)
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова выступила с идеей наделить нотариусов полномочиями удостоверять юридические факты о соответствии имен на документах. Речь о ситуациях, когда в разных бумагах имя человека написано по-разному. Например, Наталья или Наталия.

Скажем, если квартира по паспорту принадлежит Наталье, а в паспорте значится Наталия, у чиновников могут возникнуть вопросы: это один и тот же человек или два разных? И человеку придется пройти семь кругов бюрократического ада, чтобы доказать: он тот, кто он есть, и не важно, что где-то не совпадают буквы.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Отозвать простую доверенность можно будет через нотариуса

Сегодня, чтобы исправить недоразумение, надо идти в суд. А это, как отмечает Мария Спиридонова, дольше и проблематичней. Решить вопрос через нотариуса было бы гораздо проще.

Множество граждан с фамильными проклятиями (скажем, путаницей между "е" и "ё" в фамилии) или плавающими отчествами (например, Геннадиевич или Геннадьевич) смогут вздохнуть спокойно. Как объясняют эксперты, у нотариусов есть подходящее к случаю нотариальное действие: удостоверение фактов.

"В соответствии с действующими нормами закона нотариус может удостоверить такие факты: нахождение гражданина в живых или его нахождение в определенном месте, время предъявления документов, а также тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии", - рассказывают эксперты.

Разночтения в документах становятся для человека настоящим фамильным проклятием: возникает масса проблем в инстанциях

По данным Федеральной нотариальной палаты, ежегодно нотариусами совершается 10-12 тысяч действий по удостоверению фактов.

Официальное подтверждение факта нахождения в живых может потребоваться, если человек долгое время считался пропавшим без вести или, допустим, когда должник пытается прекратить исполнительное производство из-за якобы наступившей смерти кредитора. Мол, нет человека - нет проблемы. Печать нотариуса поможет зафиксировать, что человек есть, а значит, финансовые проблемы у должника остаются.

Фото: Архив Нотариальной палаты Пермского края
Нотариусы могут помочь даже в удаленном режиме

Однако полномочий исправлять разночтение в именах-фамилиях у нотариусов пока нет. Специалисты уверены: настала пора изменить положение.

"Подобные бесспорные факты, имеющие между тем юридическое значение, могли бы оперативно удостоверять нотариусы.

Это позволит разгрузить судебную систему, а гражданам поможет сэкономить время и силы. В некоторых странах, например в Армении, такая практика уже существует", - рассказывают эксперты.

Кстати, недавно в Ереване прошел круглый стол представителей нотариатов стран - участниц ЕАЭС. Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, выступая в рамках круглого стола, "активное сотрудничество нотариатов стран - участниц ЕАЭС позволяет ускорить процесс совершенствования законодательства и его гармонизации на межгосударственном уровне. Максимально эффективно использовать потенциал профессии, развивать прогрессивные достижения и активно использовать позитивный опыт коллег".

В ходе круглого стола, в частности, был изучен опыт Армении, где максимально расшили полномочия нотариусов по удостоверению фактов.

Власть Право Гражданское право Реформа нотариата

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