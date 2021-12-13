Нутрициолог рассказала об ошибках при отеках

Люди, страдающие от отеков, зачастую совершают характерные ошибки, которых следует избегать. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Караева.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, чтобы избежать отеков на лице, нужно отказаться от употребления цельного молока, сливок и сыра. Предпочтительнее включить в рацион продукты из козьего молока или безлактозные молочные продукты.

Также эксперт отметила, что задерживать воду в организме могут сахар и глютен. Хлеб из пшеницы и мучные изделия способны приводить к отекам. А главной ошибкой при появлении этой проблемы является желание ограничить употребление воды. Дело в том, что отеки могут возникать и от обезвоживания организма. Рекомендуется убрать из рациона способствующие возникновению отеков продукты, вести здоровый образ жизни, пить достаточно воды и ложиться спать вовремя.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.