NYT: Жители Сирии погибали из-за действий секретного подразделения США

Многочисленные жертвы среди гражданского населения Сирии связаны с деятельностью американского секретного подразделения, проводившего спецоперации в арабской республике. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на военных и сотрудников разведки.

Отряд был небольшой и назывался Talon Anvil. С 2014 по 2019 годы представители подразделения координировали удары американских вооруженных сил по силам ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии. Целями становились автоколонны, командные центры, заминированные машины и отряды террористов. Но погибали не только боевики. Жертвами ударов часто становились местные жители.

Приказы отдавали не высокопоставленные военные, а присутствовавшие в рядах Talon Anvil спецназовцы. Иногда американские пилоты отказывались наносить удары, поскольку цели были "в густонаселенных местах".