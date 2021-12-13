Обзор ноутбука Honor MagicBook View 14: отличный вариант за свои деньги

Меня регулярно спрашивают: есть от 90 до 120 тысяч рублей, какой ноутбук выбрать? Желательно, чтобы он был мощный, шустро работал с фото/видео, тянул нетребовательные игрушки. Да, и неплохо было бы иметь там сенсорный экран, посоветуешь что?

И если до недавнего времени для ответа на этот вопрос приходилось шерстить различные сайты в поисках подходящей под описанные параметры модели, то теперь все изменилось: Honor MagicBook View 14, который побывал на тестировании у "РГ", смело претендует на звание "самого лучшего лэптопа на Windows" до 100 тысяч рублей. Его стоимость - от 89 990 рублей. Что же получает покупатель за такие деньги? Давайте разбираться.

Комплект поставки

В комплект поставки лэптопа входят: сам ноутбук, провод USB Type-C, блок питания на 65 Вт и краткая инструкция по эксплуатации. Впрочем, ноутбуки мы любим не за упаковки, а за такие вещи, как внешний вид, производительность, автономность.

Первое знакомство

Лэптоп выглядит потрясающе - сразу видно, что перед вами дорогое премиальное устройство. Корпус выполнен из приятного на ощупь алюминия, на задней крышке располагается надпись Honor.

Honor MagicBook View 14 очень тонкий и легкий - всего 1,48 кг и имеет толщину 14,5 мм. С портами тоже полный порядок. На левой боковой грани находятся USB-C, Thunderbolt и выход 3,5 мм, на правой - обычный USB и HDMI. Такую машинку легко возить с собой - ее без проблем можно подключить к внешнему монитору и проектору.

Фото: Honor

Производительность

Ноутбук доступен в двух вариантах - с Intel® Core™ i7 11-го поколения (16 Гб оперативной + 512 Гб встроенной памяти) можно приобрести по цене 109 990 рублей, а модель с Intel Core i5 11-го поколения (16 Гб + 512 Гб) можно взять по цене 89 990 рублей. И в том, и в другом случае вы получите очень производительное решение, которого точно хватит надолго вне зависимости от выполняемых вами задач. Хотите редактировать "тяжелые" видео? Пожалуйста. Играть в игры вроде PUBG? Тоже велкам. И с тем, и с другим ноутбук справляется "на ура".

Дисплей

Honor MagicBook View 14 получил экран с разрешением 2,5K или 2560 х 1680 пикселей. Рамки вокруг экрана очень тонкие, это значит, что пользователь получает максимум рабочего пространства, а именно 90,5%. Рассматривать фотографии, ролики с YouTube и фильмы на лэптопе одно удовольствие - все цвета отображаются правильно. Сам дисплей очень яркий и контрастный.

Фото: Honor

Если вы любите нажимать пальцем в экран, то этот лэптоп - хороший выбор. В операционной системе Windows 11 Microsoft хорошо поработала над жестами, поэтому компьютером легко управлять не только с помощью мыши или тачпада, но и нажимая на сам дисплей, который поддерживает до 10 точек касания одновременно.

Кроме того, Windows 11 - это отличная операционная система для использования ноутбука и дома, и в офисе. С помощью подписки Xbox Game Pass у вас всегда будет доступ к огромной библиотеке игр, а ИТ-администраторы смогут с легкостью настроить ноутбук для работы, поскольку новая ОС похожа на свою предшественницу.

Клавиатура и тачпад

К ходу клавиш лэптопа никаких претензий нет, на клавиатуре действительно удобно печатать. Ход клавиш мягкий и бесшумный. Кроме того, в Honor заявляют, что покрыли клавиатуру специальной защитой от грязи и стирания. По субъективным ощущениям, пыли к клавиатуре действительно прилипает меньше.

Тачпад лэптопа тоже на высоте. Ничего нигде не люфтит и не скрипит.

Автономность

К автономности "машинки" никаких претензий нет, она с легкостью живет полный рабочий день. Благодаря увеличенной автономности HONOR MagicBook View 14 работает до 15 часов без подзарядки. Большего от современных лэптопов и не требуется. Поддерживается быстрая зарядка - всего за полчаса можно зарядить на 60%.

Фото: Honor

Итоги

У Honor получился отличный ноутбук, который совершенно точно найдет своего покупателя - у него великолепный внешний вид, отличная производительность, хорошая автономность, есть сенсорный экран.

Отдельно хочется отметить широкоугольную 5 мегапиксельную камеру - она отлично подойдет для проведения видеоконференций. А встроенные динамики позволяют четко слышать собеседника. Кроме того, вы сможете насладиться великолепным звуком во время просмотра блокбастеров или роликов на YouTube.

Кроме того, лэптоп получил сертификацию Intel Evo, что означает его соответствие самым высоким стандартам качества. В частности, все ноутбуки данного стандарта поддерживают быстрый выход из режима сна - меньше, чем за одну секунду - и способны проработать более 9 часов от одного заряда аккумулятора. Intel Evo была анонсирована вместе с 11 поколением процессоров Intel Core.

Еще одним плюсом модели является функция "Мультиэкран". Она позволяет отображать экран смартфона на ноутбуки и переносить файлы с одного устройства на другое, а также использовать клавиатуру и мышь для управления смартфонов.

Honor - отличный лэптоп для тех, кому нужен производительный ноутбук за адекватные деньги.