Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Сергея Соловьева

"Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений. Благодаря его смелым художественным решениям и уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа", - говорится в правительственной телеграмме.

Министр культуры отметила, что добрая память о Сергее Соловьеве сохранится и среди его коллег, и среди преданных поклонников его творчества.

"Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память", - написала она.

Напомним, Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни у себя дома. Причина смерти не называется. Сергей Соловьев известен как режиссер фильмов "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви", "Нежный возраст", "Анна Каренина" и многих других.