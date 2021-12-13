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13.12.2021 10:34
Рубрика: В мире

Первая партия вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Венесуэлу

Текст: Дмитрий Кулемякин

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что в субботу в страну прибыла первая партия вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом глава дипмиссии рассказал агентству ТАСС.

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"Второй борт со "Спутником Лайт" только что приземлился в Каракасе", - заявил Мелик-Багдасаров. Первый борт, по сообщениям местных СМИ, прибыл в страну также в субботу.

В российском посольстве подчеркнули, что в ближайшее время республика получит 7 млн доз препарата.

Мелик-Багдасаров также рассказал, что "Спутник V" является самой популярной вакциной в стране. "На сегодняшний день "Спутник V" остается если не самой массовой вакциной, то уж точно самой популярной", - отметил посол.

В мире Южная Америка Венесуэла Вакцинация от коронавируса

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