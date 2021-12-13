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13.12.2021 14:48
Рубрика: Власть

Песков дал оценку идее Зеленского про прямые переговоры с Путиным

Текст: Кира Латухина

Россия не участвует во внутриукраинском конфликте, урегулировать его можно только в диалоге Киева и самопровозглашенных республик. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов про предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести прямые переговоры с Владимиром Путиным.

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Говоря про другую идею Зеленского - провести референдум по Донбассу, Песков сказал, что это внутреннее дело Украины. При этом он добавил, что интересно знать, как может быть сформулирован вопрос.

Что до нового формата переговоров, предложенного Зеленским, то пресс-секретарь президента России напомнил, что наша страна - не участница внутриукраинского конфликта. "Урегулировать его можно только мирным путем, налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик", - заключил он.

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