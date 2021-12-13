Песков: Эксперты учтут позицию Путина при работе над проектом о QR-кодах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что эксперты должны учесть позицию главы государства при работе над законопроектом о QR-кодах в общественных местах.

"Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции - интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов", - сказал он журналистам в понедельник, добавив, что это касается и документа о QR-кодах в общественных местах.

"Поэтому, конечно, эта позиция будет учитываться экспертами при продолжении работы над ним", - считает Песков.

В ответ на вопрос, примет ли участие президент в доработке инициативы, представитель Кремля отметил, что сначала нужно дождаться итогов работы экспертов, профильных комитетов Госдумы, фракции "Единой России" и правительства.