Песков ответил на угрозы G7 в адрес Москвы

Россия приветствовала бы обращение "семерки" к украинским властям для выполнения тех обязательств, которые они на себя брали. А угрозы повторять не нужно. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что до очередных угроз в адрес России, нам абсолютно понятна позиция и не нужно повторять ее 10 раз", - сказал Песков. "Мы, единственное, хотели бы, чтобы эта позиция была сбалансирована. Если уж мы говорим о необходимости деэскалации на Украине, то мы хотим видеть призывы в адрес Киева, чтобы он прекратил провокационную деятельность на линии разграничения. Но, к сожалению, не видим никаких обращений в адрес Киева", - оценил он.

"И еще больше приветствовали бы призыв Киеву выполнить обязательства по Минским договоренностям", - продолжил пресс-секретарь президента. "А еще больше приветствовали бы призыв в адрес Киева, что мирное урегулирование этой внутриукраинской проблемы безальтернативно и возможно только путем налаживания прямого диалога между Киевом и представителями самопровозглашенных республик. Но, к сожалению, и таких заявлений мы не видим", - заключил он.