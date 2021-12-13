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13.12.2021 11:42
Рубрика: Экономика

ПФР и ЦБ научат пенсионеров защищаться от мошенников

Текст: Алексей Рыбин
ПФР и ЦБ намерены совместно учить пожилых россиян защищаться от мошенников. Для этого ведомства заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере финансового просвещения граждан, сообщили в Банке России.

Пенсионный фонд и Центробанк планируют совместными усилиями развивать у пенсионеров и предпенсионеров навыки использования цифровых технологий, повышать их информированность о пенсионных правах и формировании накоплений, учить пожилых россиян, как предотвращать списание соцвыплат и возвращать необоснованно списанные деньги.

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В частности, ЦБ предлагает для старшего поколения курсы "Прививаем финансовую культуру" и онлайн-занятия PensionFG.ru, специальные брошюры и видеоролики, которые распространяются в МФЦ, почтовых отделениях, магазинах и транспорте. ПФР также реализует свою программу просвещения.

"Синергия по этим направлениям позволит обеим сторонам донести необходимые знания до как можно большего числа людей, заинтересованных в умении защищать свои права и принимать взвешенные финансовые решения", - отмечается в сообщении ЦБ.

Конечный план совместных действий обоих ведомств будет разработан с учетом анализа обращений, поступающих в Банк России.

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