ПФР и ЦБ научат пенсионеров защищаться от мошенников

Пенсионный фонд и Центробанк планируют совместными усилиями развивать у пенсионеров и предпенсионеров навыки использования цифровых технологий, повышать их информированность о пенсионных правах и формировании накоплений, учить пожилых россиян, как предотвращать списание соцвыплат и возвращать необоснованно списанные деньги.

В частности, ЦБ предлагает для старшего поколения курсы "Прививаем финансовую культуру" и онлайн-занятия PensionFG.ru, специальные брошюры и видеоролики, которые распространяются в МФЦ, почтовых отделениях, магазинах и транспорте. ПФР также реализует свою программу просвещения.

"Синергия по этим направлениям позволит обеим сторонам донести необходимые знания до как можно большего числа людей, заинтересованных в умении защищать свои права и принимать взвешенные финансовые решения", - отмечается в сообщении ЦБ.

Конечный план совместных действий обоих ведомств будет разработан с учетом анализа обращений, поступающих в Банк России.