Пять фильмов Сергея Соловьева

"Сто дней после детства" (1975)

Картина, которая принесла режиссеру "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале. Фильм, в котором пионерский лагерь больше похож на Царскосельский лицей. Главному герою Мите Лопухину (Борис Токарев) четырнадцать, он впервые влюбился и, кажется, понял, что такое счастье - прекрасные, незабываемые дни, когда детство уже кончилось или вот-вот кончится.

"Асса" (1987)

Главный фильм в биографии Сергея Соловьева, начало знаменитой трилогии. Премьера "Ассы" в 1987 году стала кульминацией перестройки. Фильм был пророчеством: большая мечта под названием "перестройка" разрушит все - мечты, надежды, хоть в это и отказывались все верить. В саундтрек картины вошли песни Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум", группы "Браво" в исполнении Жанны Агузаровой и, конечно, хит и гимн эпохи "Перемен" группы "Кино".

"Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989)

Поздняя перестройка, виртуозно запечатленная Сергей Соловьевым. Атмосфера проникнута легким сумасшествием, и все это под музыку Бориса Гребенщикова. В доме на Арбате, который готовится к сносу, есть квартира. Нельзя сказать, что "нехорошая", но странноватая. В ней живут только два человека: Митя Лобанов - пятнадцатилетний сирота и потомок белоэмигранта, князя Лобанова-Ртищева, мечтающий стать нахимовцем - и Толик Гнилюга - лимитчик-диссидент, самогонщик и находящийся на инвалидности завсегдатай больницы имени Кащенко, которому каждую ночь снится залп "Авроры". Богатый дед периодически присылает Мите письма, в которых призывает его одуматься и иммигрировать во Францию. Однажды, пока Митя был в магазине, в его комнату через окно влезает девушка-бунтарка Александра, запертая в соседнем доме… В главных ролях - Александр Абдулов, Татьяна Друбич, Михаил Розанов, Александр Баширов.

"Нежный возраст" (2000)

Сценарий этой удивительно "нежной" драмы Сергей Соловьев писал вместе со своим сыном. Однажды они надолго оказались вместе на даче, и вели разговоры по душам. Так режиссер узнал, о чем думали, как любили, как дружили молодые люди конца мафиозно-лихих 90-х. Так получился этот фильм, в котором любовь - единственная панацея от окружающего мракобесия. Главную роль исполнил сын режиссера - Дмитрий Соловьев.

"Анна Каренина" (2008)

Фото: kinopoisk.ru

Последний фильм с участием Александра Абдулова (сыграл Стиву), одна из последних киноработ Олега Янковского, который сыграл Вронского. Анна Каренина - Татьяна Друбич. Да, к этой "Карениной" после классической картины, сделанной в 1960-е, зрителю, как и к другим последующим экранизациям романа Льва Толстого, тоже пришлось привыкать. "Наверное, классику ставить нельзя, - объяснял в интервью режиссер. - Но то, что творится в башке у каждого человека, прочитавшего эту классику - снимать можно и нужно. Конечно, быть эдаким переводчиком Толстого на язык кино - это чудовищное варварство. Но ведь каждый, когда читает "Анну Каренину", как-то по-своему с этим романом резонирует. Для того искусство и существует".