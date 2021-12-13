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13.12.2021 20:50
Рубрика: Культура

Пять фильмов Сергея Соловьева

Текст: Наталья Соколова
Известный кинорежиссер, автор знаменитой "Ассы" Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни. В его фильмографии 26 картин. Кино он называл "магией", которую ничто не заменит. "РГ" предлагает вспомнить главные фильмы Сергея Александровича.

"Сто дней после детства" (1975)

Картина, которая принесла режиссеру "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале. Фильм, в котором пионерский лагерь больше похож на Царскосельский лицей. Главному герою Мите Лопухину (Борис Токарев) четырнадцать, он впервые влюбился и, кажется, понял, что такое счастье - прекрасные, незабываемые дни, когда детство уже кончилось или вот-вот кончится.

"Асса" (1987)

Главный фильм в биографии Сергея Соловьева, начало знаменитой трилогии. Премьера "Ассы" в 1987 году стала кульминацией перестройки. Фильм был пророчеством: большая мечта под названием "перестройка" разрушит все - мечты, надежды, хоть в это и отказывались все верить. В саундтрек картины вошли песни Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум", группы "Браво" в исполнении Жанны Агузаровой и, конечно, хит и гимн эпохи "Перемен" группы "Кино".

"Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989)

Поздняя перестройка, виртуозно запечатленная Сергей Соловьевым. Атмосфера проникнута легким сумасшествием, и все это под музыку Бориса Гребенщикова. В доме на Арбате, который готовится к сносу, есть квартира. Нельзя сказать, что "нехорошая", но странноватая. В ней живут только два человека: Митя Лобанов - пятнадцатилетний сирота и потомок белоэмигранта, князя Лобанова-Ртищева, мечтающий стать нахимовцем - и Толик Гнилюга - лимитчик-диссидент, самогонщик и находящийся на инвалидности завсегдатай больницы имени Кащенко, которому каждую ночь снится залп "Авроры". Богатый дед периодически присылает Мите письма, в которых призывает его одуматься и иммигрировать во Францию. Однажды, пока Митя был в магазине, в его комнату через окно влезает девушка-бунтарка Александра, запертая в соседнем доме… В главных ролях - Александр Абдулов, Татьяна Друбич, Михаил Розанов, Александр Баширов.

"Нежный возраст" (2000)

Сценарий этой удивительно "нежной" драмы Сергей Соловьев писал вместе со своим сыном. Однажды они надолго оказались вместе на даче, и вели разговоры по душам. Так режиссер узнал, о чем думали, как любили, как дружили молодые люди конца мафиозно-лихих 90-х. Так получился этот фильм, в котором любовь - единственная панацея от окружающего мракобесия. Главную роль исполнил сын режиссера - Дмитрий Соловьев.

"Анна Каренина" (2008)

Фото: kinopoisk.ru

Последний фильм с участием Александра Абдулова (сыграл Стиву), одна из последних киноработ Олега Янковского, который сыграл Вронского. Анна Каренина - Татьяна Друбич. Да, к этой "Карениной" после классической картины, сделанной в 1960-е, зрителю, как и к другим последующим экранизациям романа Льва Толстого, тоже пришлось привыкать. "Наверное, классику ставить нельзя, - объяснял в интервью режиссер. - Но то, что творится в башке у каждого человека, прочитавшего эту классику - снимать можно и нужно. Конечно, быть эдаким переводчиком Толстого на язык кино - это чудовищное варварство. Но ведь каждый, когда читает "Анну Каренину", как-то по-своему с этим романом резонирует. Для того искусство и существует".

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