Появился новый трейлер и дата выхода фильма "Орел и Решка"

"Кинопоиск" показал еще один трейлер предстоящего полнометражного фильма по передаче "Орел и Решка". В главных ролях - Александра Бортич, Александр Гудков, Екатерина Варнава, Александр Молочников.

Действие трэвел-комедии разворачивается в вымышленной стране Абд-Эль-Акри. По сюжету ведущие и создатели популярной телепередачи узнают, что рейтинги шоу падают, бюджетов не хватает и нужно срочно вернуть былую популярность. Съемочная группа отправляется в закрытую для туристов страну на свадьбу короля. Там один из гостей случайно нарушает строгие восточные правила и наносит оскорбление монарху.

- Героям нужно не только снять эксклюзив, но и вернуться домой живыми - и все это без помощи золотой карты! - говорится в описании.

Первый трейлер здесь.

Фильм выходит на "Кинопоиске" 6 января.