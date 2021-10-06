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Вышел трейлер фильма по программе "Орел и решка"

Новости
    06.10.2021, 09:02
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ КиноПоиск HD Фото: youtube.com/ КиноПоиск HD
Фото: youtube.com/ КиноПоиск HD

На YouTube-канале "КиноПоиск HD" появился трейлер фильма "Орел и решка. Кино", который выйдет в 2022 году.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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За полторы минуты ролика нам показывают нехитрую завязку: съемочная группа программы о путешествиях отправляется в выдуманную закрытую для посещений туристов по-восточному экзотичную страну, где царят довольно строгие нравы. Телевизионщики приезжают не просто так - они приглашены королем на его свадьбу. Впрочем, герои быстро наносят монарху обиду, случайно прикоснувшись к невесте, после чего вынуждены спасаться бегством.

Скромность сюжета, возможно, будет искуплена искрящимся непринужденным весельем, на которое намекает трейлер.

Режиссер - Вазген Каграманян ("Любовь напрокат"), сценарий написал Андрей Золотарев ("Лед и "Лед 2"). В ролях: Александра Бортич ("Топи"), Александр Молочников (режиссер "Скажи ей" ), Александр Гудков ("Марафон желаний").

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