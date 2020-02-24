Фильм "Лед 2" вновь возглавил прокат

Спортивная мелодрама с Александром Петровым "Лед 2" вторую неделю решительно возглавляет отечественный прокат.

Более того, лента, показавшая в премьерный уикэнд рекордный старт, к этому дню собрала уже более миллиарда рублей - менее чем за две недели.

На вторую строчку чуть внезапно вышла приключенческая картина "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Похоже, здесь сыграла общеизвестная харизма "покойного Железного человека" Роберта Дауни-мл., воплотившего титульного героя. Премьерные сборы ленты - 278 миллионов рублей.

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Третья позиция - "Джентльмены", где режиссер Гай Ричи, несомый потоками благодарных слез поклонников, вернулся к криминальным "жирам" своих ранних фильмов. За две недели российского проката ленты заработала более 671 миллиона рублей, свидетельствует, пока предварительно, портал kinobusiness.com.

Наш отзыв.

"Соник в кино", претерпевшая ряд страданий адаптация суматошной видеоигры, - четвертое место с почти 414 миллионами общей кассы.

Наша рецензия.

Завершает пятерку недели новое прочтение классического произведения Джека Лондона "Зов предков", по собачку и матерого, убеленного Харрисона Форда, - без малого 87 миллионов в премьерный уикэнд.

Наш отзыв.