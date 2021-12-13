Пользователям показали неочевидную возможность WhatsApp

При общении в WhatsApp можно быстро и просто менять параметры текста, рассказал своим подписчикам автор канала TA Tech Tips в TikTok.

По его словам, при помощи всего лишь двух символов, набранных в начале и конце сообщения, участники чата могут сделать шрифт жирным, наклонным или перечеркнутым (а вот нижнего подчеркивания по какой-то причине не предусмотрено).

Знак ~перед текстом и после него~ сделает фрагмент перечеркнутым, выделение курсивом достигается при помощи символов _нижнего подчеркивания_, а выделение жирным - благодаря *знакам звездочки*.