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Пользователям показали неочевидную возможность WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
13.12.2021,  
14:38
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

При общении в WhatsApp можно быстро и просто менять параметры текста, рассказал своим подписчикам автор канала TA Tech Tips в TikTok.

По его словам, при помощи всего лишь двух символов, набранных в начале и конце сообщения, участники чата могут сделать шрифт жирным, наклонным или перечеркнутым (а вот нижнего подчеркивания по какой-то причине не предусмотрено).

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Знак ~перед текстом и после него~ сделает фрагмент перечеркнутым, выделение курсивом достигается при помощи символов _нижнего подчеркивания_, а выделение жирным - благодаря *знакам звездочки*.

WhatsApp
Фото: iStock
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