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13.12.2021 19:15
Рубрика: Экономика

Правила банковских переводов не меняются

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8634)
В понедельник, 13 декабря, в некоторых СМИ появилась информация о том, что "в сфере банковских переводов начинают действовать новые правила". Согласно им "любой банк будет вправе блокировать карту человека, если сочтет какую-то операцию сомнительной.

В частности, если гражданин оформил карту для личных целей, но оплачивает через нее поставки товара, аренду офиса или совершает другие коммерческие операции, то счет могут заблокировать. Чтобы этого не произошло, отмечают юристы, необходимо указывать назначение платежа. Аналогичная ситуация складывается и простыми переводами денег с карты на карту. Если такие операции будут совершаться часто, то банк может заподозрить гражданина в уходе от уплаты налогов на доходы физических лиц. В связи с этим рекомендуется и в этой ситуации указывать, что финансы переводятся друзьям, родным, в качестве возврата долга".

Россияне смогут отменять сомнительные банковские операции по биометрии

Новость всполошила многих: забыл указать, что перевод - подарок на день рождения, а адресату карту заблокируют. "РГ" спешит успокоить своих читателей: в ЦБ данную информацию не подтвердили - с 13 декабря 2021 года подобные изменения не вступают в силу. Соответственно, не нужно указывать никаких дополнительных назначений платежа при банковских переводах.

Тема возникает не в первый раз и очевидно, что не в последний. Еще в сентябре 2018 года у банков появилась возможность блокировать операции по счету в случае, если они посчитают, что какая-либо из них является нетипичной и подозрительной для клиента. С тех пор регулярно возникают предложения как смягчить, так и ужесточить правила работы банков. В частности, сейчас в ЦБ разрабатывается очередной законопроект, меняющий требования к кредитным организациям.

"Банк России провел первый раунд консультаций с участниками рынка, по итогам которых получил значительное количество предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения. Пока о конкретных мерах или инструментах говорить преждевременно. Полагаем необходимым максимально учесть мнение участников рынка", - сообщили "РГ" в Банке России.

Ранее "РГ" уже сообщала о том, что в рамках законопроекта предполагается упростить механизм возврата денег гражданам, ставшим жертвами финансовых мошенников. Поводом для принятия нововведений стало широкое распространение мошенничеств с помощью социальной инженерии, когда злоумышленники выманивают у граждан их финансовые данные (номера карт, коды, пароли).

3,2 миллиарда рублей составил объем опе­раций без согласия клиентов банков в III квартале 2021 года, на 18% превысив показатель за аналогичный период прошлого года, следует из данных ЦБ

Объем операций без согласия клиентов банков в III квартале 2021 года достиг 3,2 млрд руб. Количество попыток украсть деньги у россиян увеличилось на 40% до 256 198. При этом доля возвращенных гражданам средств составила 7,7%, что на 5,4 процентных пункта меньше, чем в III квартале 2020 года.

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