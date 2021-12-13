Правительство дополнительно выделит почти 22 млрд рублей фонду "Круг добра"

Правительство дополнительно выделит почти 22 миллиарда рублей фонду "Круг добра" на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут использованы на приобретение лекарств, медицинских изделий, технических средств реабилитации. При участии фонда, подчеркнул глава кабмина, дорогостоящее лечение уже получили более тысячи детей.

Эта работа будет продолжена, заверил Мишустин. "Когда ребенку ставят серьезный диагноз, это настоящее испытание для семьи, в том числе и финансовое, ведь такие болезни требуют особенного лечения. Правительство принимает решения, чтобы дети получали необходимую помощь", - сказал премьер.