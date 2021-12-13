Правительство Норвегии оплатит жителям половину счета за электричество

Правительство Норвегии компенсирует жителям страны счета за электроэнергию. Покрываться будет половина стоимости электричества, превышающая 0,7 кроны за кВт/час. Об этом сообщает информационный портал Norway Today.

Бюджету королевства такая социальная мера обойдется в 5 миллиардов норвежских крон (0,5 миллиарда долларов), а может, и дороже, если власти решат продлить данную меру соцподдержки населения. Пока что она будет действовать с декабря этого года по март 2022 года.

Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум выразил надежду, что компенсация трат на электричество поможет людям с легкостью и радостью отправиться на рождественские каникулы.

Однако министр нефти и энергетики Марте Мьес Персен предупредил, что домохозяйства должны подготовиться к более высоким счетам за электроэнергию этой зимой по сравнению с прошлыми зимами.

Норвежские СМИ напоминают, что компенсация расходов на электричество дополняют уже принятые шаги правительства - повышение жилищных пособий и поддержку студентов.